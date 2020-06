Des boissons chaudes et de quoi manger. Comme tous les matins, une trentaine de SDF goûtent un peu de réconfort Chemin du Raisin, à quelques encablures de la gare Matabiau de Toulouse. Contre virus et marée, les bénévoles du Secours Catholique distribuent leur traditionnel petit‐déjeuner. Les masques et le gel hydroalcoolique en plus. Assis côte à côte sur le trottoir, Franck et Pascal, tous deux la cinquantaine, savourent leur café. La distanciation physique ? A quoi bon ? « Le virus est sélectif, il ne veut pas de nous, il se dit qu’on galère déjà assez, lâche Franck. Si je dois l’avoir, je l’aurais. »

Ce fatalisme ronge beaucoup de bénéficiaires. « Quand vous êtes arrivés à un dénuement total, qu’est-ce qui peut vous arriver de pire ? » estime Andrew Nguyen, responsable des maraudes pour le Secours Catholique. Sur le terrain, les acteurs constatent en outre que les messages sur les fameux « gestes barrières » atteignent de façon très in …