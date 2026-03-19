David Guiraud a‑t‐il raison de dire que la gauche gouvernera la MEL au cours du prochain mandat ?

David Guiraud, favori pour l’emporter à Roubaix, a assuré que les rapports de force à la MEL changeront lors du prochain mandat. Sauf que les résultats du 1er tour présagent plutôt d’un maintien du statu quo. Un signe de sa méconnaissance de la composition très particulière de la Métropole… que n’ont pas manqué de pointer ses adversaires.

Question de Djamila à Mediacités : “Lors du débat d’entre-deux-tours à Roubaix, David Guiraud s’est montré très optimiste sur la capacité de la gauche à peser à la MEL au cours du prochain mandat. A‑t‐il raison de déjà affirmer que tout va changer” ?

Bonjour Djamila, et merci pour votre question. Au cours du débat diffusé ce 18 mars sur France 3 et Ici Nord, David Guiraud (LFI), favori pour remporter la mairie de Roubaix ce 22 mars, a effectivement assuré que les résultats du 1er tour auguraient d’un changement radical à la MEL (Métropole européenne de Lille).

Alors que depuis deux mandats, l’exécutif métropolitain est majoritairement composé de maires de communes rurales et périurbaines sans étiquette ou de droite [lire plus bas], David Guiraud prédit la possibilité d’une gouvernance où la gauche serait prépondérante.

Voici, in extenso, l’extrait du débat [réécoutable à partir de 25:10] :

-Hélène Tonneillier (modératrice du débat) : La MEL détient de nombreuses prérogatives (transports, déchets…) et les moyens financiers qui vont avec. Si vous êtes élu David Guiraud, que fera LFI pour peser, qui seront vos alliés ?

-David Guiraud : J’ai beaucoup entendu dans le débat public : « Si Guiraud arrive, toutes les vannes vont être coupées. Roubaix sera isolée ». Il y a eu un 1er tour. Ce qu’on voit, c’est quoi ? Roubaix risque, je l’espère, je touche du bois, de tomber LFI. Lille, les macronistes au ras des pâquerettes, donc ce sera soit Lahouaria Addouche LFI, soit une liste de gauche [alliance menée par Arnaud Deslandes].

-Villeneuve d’Ascq, soit Ugo Bernalicis LFI, soit divers gauche [la liste “Ensemble pour Villeneuve‑d’Ascq” de Sylvain Estager, le successeur du maire historique Gérard Caudron]. C’est‐à‐dire qu’il y a déjà 400 000 habitants sur le million …