Arnaud Deslandes ment‐il sur le nombre de logements construits au cours du mandat ?

Au cours d’un débat télévisé, le candidat écologiste Stéphane Baly a accusé le maire socialiste de Lille de gonfler les chiffres des logements construits ces six dernières années. En cause, selon lui, le souci de camoufler un échec patent.

Question de Xavier à Mediacités : “Lors du débat entre les candidats sur BFM Grand Lille, Stéphane Baly a accusé Arnaud Deslandes de “mentir” sur les logements réellement construits au cours du mandat. Est‐ce vrai ?”

Bonjour Xavier, et merci pour votre question. Au cours du débat diffusé ce 18 février par BFM Grand Lille et Public Sénat, le ton est effectivement monté entre deux des favoris du scrutin municipal. Alors qu’Arnaud Deslandes s’apprêtait à présenter ses solutions pour juguler la crise du logement, Stéphane Baly a remis en cause le bilan de la majorité sortante en matière de constructions.

Sur la foi de données compilées par les services municipaux, le maire de Lille annonce 6 100 logements construits, mais son adversaire écologiste affirme que ce serait en réalité beaucoup moins. Les statistiques ministérielles recensent seulement 3 800 logements « autorisés ou commencés » sur la totalité du mandat. Comme l’a découvert avec surprise Mediacités, aucune statistique compilant les logements effectivement construits n’est disponible en accès‐libre.

Un débat très tendu

Pour davantage de contexte, voici une retranscription d’une partie des échanges entre les deux candidats lors du débat du 18 février.

-Arnaud Deslandes : C’est 6 100

‑Stéphane Baly : Non, vous mentez !

‑Arnaud Deslandes : Je ne vous ai pas du tout interrompu dans la diatribe que vous avez sortie. Je vous demande de me laisser finir. Ces 6 100 logements, ce sont les chiffres des …