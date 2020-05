D’où viennent les masques distribués par la mairie de Nantes et combien ont‐ils coûté ?

Question de Florence : « J’ai bien reçu le masque distribué par la mairie de Nantes. Très bien. Je me demandais simplement combien seront finalement distribués, à qui la ville les avait‐elle achetés et combien cette opération allait finalement coûter ? »

Bonjour Florence,

Comme votre question (que nous avons légèrement reformulée) le souligne, le masque sera l’accessoire indispensable lundi prochain, 11 mai, jour du déconfinement probable en Loire‐Atlantique. Et pour cause : à Nantes, son port sera obligatoire dans les transports en commun et recommandé sur la voie publique. Le 20 avril dernier, Johanna Rolland avait donc fait une promesse : « Je souhaite que chaque Nantais puisse bénéficier d’un masque lavable et réutilisable au moment du déconfinement. » Plusieurs jours auparavant, la mairie avait pris les devants en passant commande de 750 000 masques pour ses habitants. Dont acte : grâce à la Poste, la distribution est déjà largement entamée dans la plupart des quartiers de Nantes. A l’heure où nous publions, 70 % des masques auraient été distribués, gratuitement. Reste, comme vous nous le demandez, à savoir d’où viennent ces masques et combien ils ont coûté.