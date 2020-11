La préfecture lève le couvre-feu à Toulouse

Question de Clara a Mediacités: « Bonjour, est-ce que le couvre-feu s’applique toujours pendant le confinement ? En d’autres termes, peut-on sortir pour se déplacer autour de son domicile après 21h ? »

Mis en place vendredi 16 octobre, un couvre-feu a été imposé par la préfecture de Haute-Garonne à partir de 21h, et jusqu'à 6h du matin, à Toulouse et dans 43 communes alentours. Il a même été étendu à l'ensemble du département, le 23 octobre, pour freiner la progression de l'épidémie.



Une semaine plus tard, le gouvernement a décidé de reconfiner l'ensemble du pays du 30 octobre au 1er décembre, limitant les déplacements de chacun toute la journée ainsi que la nuit dans un périmètre d'un kilomètre, sauf pour certains motifs, professionnels notamment.



Dans ce contexte, le couvre-feu a-t-il été maintenu, comme s'interroge avec raison notre lectrice Clara ? Les déplacements encore autorisés sont-ils interdits à partir de 21h ? Est-il possible au contraire de prendre l'air, à 2h du matin pour les noctambules et les insomniaques ou de faire sa séance de course à pied avant l'aube pour les lève-tôt ?



Interrogée le 30 octobre à ce sujet, la préfecture de Haute-Garonne vient de nous donner sa réponse, ce 5 novembre : « Il n'y a plus de couvre-feu, le confinement l'ayant remplacé, annonce-t-elle. Peu importe l'heure de sortie, le déplacement doit rester exceptionnel et doit obéir à l'un des motifs de déplacement dérogatoire, sur la base de l'attestation dûment remplie et signée. »



Si le couvre-feu est levé à Toulouse, la . . .