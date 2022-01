Dimanche 23 janvier : l’émission Zone interdite met le feu aux poudres

La semaine n’a même pas débuté que les réseaux sociaux s’emballent déjà. Dimanche 23 janvier, la chaîne de télévision M6 diffuse une nouvelle émission de Zone interdite intitulée Face au danger de l’islam radical, les réponses de l’État. On y découvre, en préambule, l’histoire de l’association roubaisienne Ambitions et initiatives pour la réussite (AAIR), un organisme de soutien scolaire qui semble aussi dispenser des cours coraniques. Soutenue financièrement par la mairie de Roubaix jusqu’à cet été, AAIR, accusée de prosélytisme, a depuis fermé ses portes. Mais la réaction très tardive de Guillaume Delbar est largement pointée du doigt. L’édile de la ville avait en effet été alerté dès le 24 octobre 2020 par un jeune juriste roubaisien, Amine Elbahi.

Après avoir refusé catégoriquement les demandes d’interview de l'équipe de Zone interdite, le maire de Roubaix est finalement filmé en caméra cachée. Il nie d’abord les accusations qui pèsent sur l’association. « Je suis allé quinze fois les voir, ils font un travail remarquable dans le soutien scolaire. Je n’ai pas vu le début d’une marque de prosélytisme. » Avant de lâcher, du bout des lèvres : « Cours coraniques, ça ne veut pas dire djihad et tout… »

Dire que l’émission a fait parler d’elle - et par extension de la ville de Roubaix - est un euphémisme : l’émission provoque un raz-de-marée. Le hashtag #Roubaix est partout sur Twitter dès le début de la semaine. Le sujet divise : certains disent regretter que le reportage de Zone interdite véhicule une image caricaturale de la ville et de l’islam, quand d’autres s’insurgent plutôt du communautarisme que l’émission s’attache à dépeindre.

« Je demande à Xavier Bertrand de l’exclure de sa majorité »

Outre l’association AAIR, le reportage filme un magasin qui vend des poupées sans visage - « parce que c’est Allah qui crée et qu’il est donc interdit de représenter des humains », explique la vendeuse filmée en caméra cachée - ainsi qu’une librairie qui vend des livres prônant un islamisme radical et un restaurant qui donne la possibilité aux femmes voilées de déjeuner dans des boxes afin de pouvoir déjeuner sans voile à l’abri des regards.

L’occasion est trop belle pour certains, qui s’emparent du sujet à des fins politiciennes. « Ce soir Guillaume Delbar est gravement mis en cause sur Zone interdite pour ses complicités avec l’islamisme le plus radical. Je demande à Xavier Bertrand de l’exclure de sa majorité », dégaine par exemple Sébastien Chenu sur Twitter, président du groupe Rassemblement national au Conseil régional, dans lequel siège également le principal intéressé.

https://twitter.com/sebchenu/status/1485349562579566600

Lundi 24 janvier : « On m’a peut-être trompé »

Le maire de Roubaix aura certainement connu des débuts de semaine plus tranquilles. D’autant qu’il vient d’être testé positif au Covid-19, pour la deuxième fois. Lundi, en fin d’après-midi, il se résout à poster un communiqué sur les réseaux sociaux. « Plus déterminé que jamais à (se) battre pour Roubaix et les Roubaisiens », l’élu commence par dénoncer le « Roubaix bashing » dont la ville serait victime, avant de regretter le fait que « dès que l’on parle de l’islam, notre pays devien[ne] fou ».

Par la suite, le premier édile plaide… l’erreur : « Alors oui, je peux avoir été trompé, j’ai pu me tromper. Mais le débat ne doit pas être manipulé par ceux qui voient des séparatistes partout. Monter les uns contre les autres n’a jamais mené à rien. Parce que l’amalgame entre musulman, islam, islamisme et terrorisme est repris par des populistes qui font naître des sentiments de haine dans un pays inquiet. »

https://twitter.com/GDelbar/status/1485641712433258502

Interrogé par Mediacités, il l’admet : « Il y a peut-être eu un bug et un glissement d’une association de soutien scolaire vers une association qui prône le séparatisme. » Toutefois, il dénonce un traitement caricatural de l’émission - qu’il qualifie de « machine à désinformation, à clash et à haine » - et pointe du doigt le « lanceur d’alerte » Amine Elbahi. « Il fait le jeu du RN. Regardez le tweet de Sébastien Chenu qui félicite "son ami Amine". Ils vont réussir à faire revenir le RN au sein du conseil municipal de Roubaix alors que nous étions parvenus à l’en sortir. »

Sa prise de parole ne calme pas les foules, loin de là. En début de soirée, c’est au tour des élus régionaux du Rassemblement national de sortir leur propre communiqué sur les réseaux sociaux. « L’émission Zone interdite diffusée hier soir sur M6 et consacrée au séparatisme et à l’islam radical a mis au jour les complicités, voire les collusions entre Guillaume Delbar, maire de Roubaix et conseiller régional des Hauts-de-France, et les islamistes », soutiennent-ils.

Mercredi 26 janvier : « L’AAIR a été choyée par la majorité en place »

Mercredi, les élus écologistes du Roubaisis se fendent de leur propre communiqué de presse pour avancer leur point de vue. Celui-ci débute par un tonitruant : « Roubaix mérite mieux ! » : « Notre ville est fracturée par des inégalités sociales très fortes et les discriminations. Se limiter au constat d’un repli religieux est réducteur. Il serait donc peut-être temps d’en identifier les causes et de trouver des solutions, car les Roubaisiens et les Roubaisiennes ne méritent pas d’être stigmatisés en permanence », regrettent-ils.

Le militant associatif et écologiste Ali Rahni ne décolère pas : « Cette émission, c’est tout sauf du journalisme. Le problème, c’est qu’avec une telle instrumentalisation de l’islam n’importe qui peut faire n’importe quoi. On est à l’abri de rien. Sans compter les dommages collatéraux de l’émission avec notamment la fermeture des magasins ou restaurant qui ont été filmés par M6. »

Pour les élus écologistes, il y a clairement un coupable dans cette affaire : « L’abandon des quartiers populaires par les pouvoirs publics va de pair avec les pratiques clientélistes d’une équipe municipale qui instrumentalise certaines associations. L’AAIR a été choyée par la majorité en place, qui a pu s’approprier ses résultats lors des élections municipales », écrivent-ils. L’association connaissait un réel succès populaire et a aidé plusieurs centaines de jeunes roubaisiens à obtenir leurs examens. Elle constituait de ce fait un soutien et un relais précieux pour la municipalité.

Jeudi 27 janvier : désaveu et menaces de mort

Christophe Coulon, président du groupe Majorité régionale Républicains et indépendants, annonce à l’ouverture de l’assemblée plénière du conseil régional des Hauts-de-France que le maire de Roubaix lui a demandé de quitter la majorité régionale. Guillaume Delbar aurait pris cette décision pour « couper court à toute tentative d’amalgame entre ce qui le concerne en sa qualité de maire et le groupe d’élus régionaux au sein duquel il siège », explique Christophe Coulon. Après avoir perdu son poste de vice-président de la Région en juillet 2021, voici donc Guillaume Delbar sans étiquette au conseil régional. Il siégera parmi les non-inscrits. Après cette annonce, le président Xavier Bertrand reprend le cours de la session sans un mot pour son ancien allié…

« Être maire ne doit pas être cela »

Dans la même journée, Guillaume Delbar fait parvenir un message à la presse pour témoigner de « ce qu’est devenu le quotidien du maire de Roubaix et qui ne devrait pas l’être » : « Depuis quelques jours, c’est un déferlement de haine et de menaces qui m’arrivent », proteste-t-il, en colère. Chaque jour, le premier édile dit recevoir plus d’une dizaine de messages haineux, comme celui-ci : « Espèce de gros porc prostitué de la politique. Chiotte turque des islamistes. Ton nom restera à jamais comme celui d'un traître, d'un collabo qui a contribué à l'islamisation de la France. » « Être maire ne doit pas être cela, conclut l'élu, qui annonce avoir porté plainte. C’est prendre des décisions pour les habitants, les assumer dans leurs conséquences : pas devenir une cible vivante. »

La présentatrice de M6 Ophélie Meunier et Amine Elbahi, également victimes de menaces, ont été placés sous protection judiciaire. Le juriste roubaisien précise à Mediacités que cette mesure s’étend sur un mois, potentiellement renouvelable.

Mardi 1er février : le report du procès

Le procès de l’AAIR pour abus de confiance était fixé au mardi 1er février, 14 heures, tout comme la comparution de Guillaume Delbar pour des faits présumés de « détournement de fonds par négligence ». Il n’aura finalement pas lieu à cette date. Paul Fortin, l’avocat du maire de Roubaix, en a reçu la confirmation vendredi 28 janvier. Plusieurs raisons le justifient : « Il y a 1 800 pages au dossier, explique Guillaume Delbar à Mediacités et je n’ai reçu la dernière convocation que le 12 janvier dernier. »

https://www.mediacites.fr/lille/dossier/guillaume-delbar/

Avec le Covid du maire… et aussi celui de son avocat, testé positif durant la semaine, la cause était entendue. Guillaume Delbar arrive encore à en sourire : « J’ai un côté chiraquien. Je sais que les emmerdes, ça vole en escadrille », reprenant là l’une des phrases fétiches de l’ancien président de la République.