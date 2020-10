MEL : un nouveau directeur de cabinet pour Damien Castelain

Réélu largement le 9 juillet dernier, le président de la Métropole européenne de Lille (MEL) reconstitue peu à peu ses équipes. Olivier Bernard, qui occupait précédemment le poste de directeur de cabinet de Jean-Luc Rigaut, maire d’Annecy jusqu’en juin dernier et ancien président du Grand Annecy, prendra la direction du cabinet le 2 novembre prochain. Le poste était vacant depuis plusieurs mois et le départ de Philippe Deruwez, rétrogradé à la direction des archives de la collectivité. L’arrivée d’Olivier Bernard est d’autant plus bienvenue que le cabinet du président Castelain était très clairsemé. Seul renfort récent : l’arrivée comme conseiller technique de Brahim Azallade, un proche du sénateur Dany Wattebled.

Côté directeur général des services (DGS), le titulaire du poste, Bruno Cassette, semble bien accroché à son poste. Et ceci malgré les vives critiques émises à son encontre en interne pour un style jugé trop « préfectoral » - c’est-à-dire cassant et « descendant » -, y compris parmi les élus proches de Damien Castelain. Un accord politique a été passé pour exiger son départ et le cabinet de recrutement Fursac-Anselin & associés a été mandaté pour trouver un successeur à Bruno Cassette. Le président Damien Castelain a rencontré des postulants à la fin de l’été et « un candidat de très grande qualité a été retenu », assurait Philippe de Fursac à Mediacités le 6 octobre, tout en se réjouissant d’une mission menée à bien « en à peine quinze jours ». Mais, depuis, aucune annonce n . . .