La MEL retrouve un Directeur général des services

Le départ aussi brutal que discret de Bruno Cassette, le 23 octobre dernier, avait laissé la Métropole européenne de Lille sans patron pour son administration. Cette curieuse vacance de poste sera enfin comblée le 1er janvier prochain. Le président de la collectivité, Damien Castelain, a annoncé par communiqué, ce vendredi 4 décembre, la nomination de Marc Pons de Vincent à ce poste stratégique.

Diplômé de Sciences-Po Lyon, titulaire d’un DESS d’administration publique et d’un DEA de science administrative, Marc Pons de Vincent était jusqu’ici DGS de la Communauté urbaine et de la ville de Reims après avoir occupé les mêmes fonctions à la tête de la collectivité territoriale Corse et du département de la Loire. Il a été également directeur adjoint du cabinet de Benoist Apparu, secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme, en 2010.

Considéré comme un grand professionnel, Marc Pons de Vincent a toujours servi des collectivités locales dirigées par des personnalités politiques de droite, ce qui fera sans doute grincer quelques dents dans le groupe socialiste de Martine Aubry. C'est également le cas du directeur de cabinet Olivier Bernard, arrivé à la MEL début novembre.

Si les raisons du départ de