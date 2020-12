Lutte contre la pollution de l’air : Lille « intéressante » mais peut mieux faire

Martine Aubry devrait y trouver matière à satisfaction. Dans leur deuxième rapport annuel qui passe au crible les engagements des maires des 12 plus grandes agglomérations françaises en matière de lutte contre la pollution atmosphérique liée au trafic routier, Réseau Action Climat, l’Unicef et Greenpeace jugent « intéressante » la « dynamique » de Lille « en matière de transports en commun et de réduction de la place de la voiture individuelle. » Ce qui ne les empêche pas d'appeler aussi la Ville à « des mesures plus ambitieuses ». Le bulletin de notes de Martine Aubry prend ici la forme d’une « carte de transports 2020 », qui évalue ses promesses de campagne et l’amorce de leur mise en oeuvre. Celles-ci sont jugées « en bonne voie » sur trois critères clés parmi les sept retenus par l’étude.

C’est notamment le cas pour la réduction de la place de la voiture. Les trois organisations saluent « la limitation de vitesse à 30 km/h en ville qui sera maintenue, ainsi que les 70 km/h sur le périphérique » et les « nouvelles restrictions de circulation » à venir comme « l’interdiction de circulation des camions sur le périphérique aux heures de pointe ». Mais si elles se félicitent des projets de nouvelles piétonnisations, elles regrettent que ne soient pas prévues la mise en place d’une zone à trafic limité. Et elles dénoncent la non-généralisation des rues scolaires pour protéger la santé des enfants.

Manque de précisions sur le budget vélo

Un autre satisfecit est accordé concernant la « dynamique vélo ». Le . . .

