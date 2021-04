Ça chauffe à la fédé LR du Nord, Gustave Dassonville a les oreilles qui sifflent

Lancée le 29 mars, la campagne des élections internes au parti Les Républicains fait des étincelles dans le Nord. La bataille pour la présidence du mouvement dans le département oppose le sortant, Sébastien Huyghe, 51 ans, député de la 5e circonscription depuis 2002, au « bébé Sarkozy », Antoine Sillani, 30 ans, maire-adjoint de Croix. Cette compétition est en principe arbitrée par le secrétaire départemental, Gustave Dassonville, en charge de l’organisation du scrutin. Problème : celui-ci est un proche de Sébastien Huyghe. Or, contrairement à l’usage, l’ex-maire d’Halluin n’a pas été remplacé par un référent extérieur, ce qui alimente les doutes sur son impartialité. Des doutes… et même plus, à lire le courrier d’avertissement (avec accusé de réception) que lui a envoyé Aurélien Pradié, le secrétaire général de LR, le 31 mars dernier dont Mediacités a eu connaissance.

« J’ai été alerté par des incidents survenus dans le cadre des élections internes de votre département, lui écrit le n°2 du parti au niveau national. Comme vous le savez, le secrétaire départemental organise le scrutin localement et a pour mission de veiller à son bon déroulement et d’observer la plus grande neutralité tout en s’assurant que l’élection se déroule dans la sérénité et le respect de tous. » Un rappel des statuts qui se transforme très rapidement en rappel à l’ordre : « Par conséquent, il est évident que vous êtes dans l’obligation de garantir une stricte neutralit . . .