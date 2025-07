Les commerces du centre‐ville de Nantes sont‐ils en train de « s’éteindre » ?

En plein centre-ville, on ne peut pas rater ces magasins vides, ces devantures tagués et ces vitrines couvertes d’affiches. Si le taux de vacance n’est pas plus élevé à Nantes que dans d’autres villes, il grimpe néanmoins fortement depuis le Covid 19. Sans susciter de mesures fortes de la municipalité

Question de Rachel à Mediacités : les commerces du centre‐ville sont‐ils en train de « s’éteindre » comme l’affirment certains ? Bonjour Rachel et merci pour votre question. Le 13 juin dernier, Julien Bainvel, candidat (LR) dans l’opposition pour les municipales de 2026 affirmait dans une vidéo sur X (ex‐Twitter) « qu’après 12 ans de mandat, Johanna Rolland a laissé notre centre‐ville s’éteindre » notamment à cause « de commerces qui ferment ». « Plutôt que de passer autant de temps à Paris pour gérer les affaires du Parti socialiste, les Nantais préfèreraient qu’elle soit davantage à Nantes pour restaurer la vie en ville ! » attaquait l’élu municipal. De quoi s’attirer une réponse immédiate de Bassem Asseh, premier adjoint PS et porte‐flingue de Johanna Rolland : « moyenne nationale = deux fois le taux de vacance [commerciale] de Nantes ». Nous vous offrons l’accès à cet article Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours !

