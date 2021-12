Procès des élus de Roubaix : Max-André Pick quitte la présidence de Partenord

Lille • Le ministre délégué aux PME et ancien président de la chambre des métiers des Hauts-de-France a démissionné après avoir été reconnu coupable d'une déclaration de patrimoine et d’intérêt « incomplète ou mensongère ». Si sa peine de six mois de prison et de trois ans d’inéligibilité est assortie de sursis, le jugement est impitoyable. Voici pourquoi.