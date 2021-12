Avec son nouveau comité d’éthique, la ville de Lille souhaite mieux encadrer l’usage de la vidéosurveillance

Il ne manquait plus que lui pour que Martine Aubry tienne sa promesse. Pour mieux encadrer l’usage de la vidéosurveillance, les élus ont voté la mise en place d’un comité d’éthique lors du conseil municipal du 10 décembre. On l’aurait presque oublié, car on n’en entendait plus parler depuis un peu plus d’un an. Le 9 octobre 2020, les élus ont approuvé l’implantation de cinquante nouvelles caméras de vidéosurveillance dans différents quartiers de Lille et la création d’un centre de supervision urbain (CSU) pour visionner les images. Restait alors à mettre en place un comité pour encadrer le dispositif.

Le comité d’éthique « ne pouvait pas exister avant que le CSU ne soit mis en service », a justifié Jean-Claude Menault, adjoint en charge de la sécurité lors du conseil du 10 décembre. Sa mise en service est prévue pour la mi-janvier 2022.

À quoi le comité d’éthique va-t-il bien pouvoir servir ?

Ce nouvel organisme sera chargé d’encadrer l’usage de la vidéoprotection sur le territoire lillois. Il assurera un rôle d’information auprès des citoyens et encadrera leurs demandes de visionnage s'ils estiment avoir subi un préjudice. Car tout le monde pourra demander à consulter les caméras de surveillance sur présentation d’une pièce d’identité dans un délai de huit jours (les images seront effacées au bout de deux semaines).

Composé de onze membres, dont cinq élus municipaux, le comité d’éthique se réunira au moins deux fois par an et établira un rapport d’activité annuel pour évaluer l’utilité de la vidéoprotection.

L’éternel débat autour de la vidéoprotection

Ça n’a pas loupé. Le vote de la délibération - adoptée à l’unanimité - a relancé le débat sur la vidéoprotection. « Le comité d’éthique sera-t-il autre chose que l’arbre qui cache la forêt de caméras ? Autre chose qu’une commission fantôme inutile et inapte à protéger les libertés publiques de la folie sécuritaire ?, s’est interrogée Joe Dabit, conseillère du groupe d’opposition municipale Lille Verte. La délimitation entre liberté et sécurité est extrêmement fine. Plus on avance, plus j’ai l’impression que la première perd du terrain sur la deuxième. » Avant de conclure, alarmiste : « Je ne suis pas sûre qu’on soit très nombreux à vouloir que la société dépeinte par George Orwell dans son roman 1984 devienne réalité. Attention. Big brother vous regarde. »

« La vidéoprotection à Lille se décline dans deux cas : pour dissuader des voleurs dans des lieux commerciaux où il n’y a pas d’autres types de caméras et pour servir de preuve de trafic dans certains lieux », lui a répondu Martine Aubry. Dans le secteur Masséna-Solférino, souvent pointé du doigt pour ses incivilités et l'insécurité qui y règne, les caméras de vidéosurveillance installées au printemps permettraient de « mieux dater et d’identifier les auteurs [d’infractions] », a souligné le commissaire Aurélien Cros, ancien chef de la division de Lille, aujourd’hui directeur adjoint de la sécurité publique du Pas-de-Calais, auprès de la Voix du Nord.

La vidéosurveillance n’en est pas à sa première critique. Le 19 février 2021, l’élue métropolitaine écologiste Laétitia Thomas remettait déjà en cause son efficacité : « La délinquance se déplace plutôt qu’elle ne se réduit. » Ce jour-là, les élus de la Métropole européenne de Lille avaient voté un dispositif d’aides aux communes développant la vidéosurveillance sur leur territoire. Car ailleurs dans la MEL, d’autres villes se sont d’ores et déjà dotées de centres de supervision urbains. C’est le cas de Wasquehal, où la ville investit 250 000 euros par an pour installer des caméras, ou encore Roubaix, qui compte aujourd’hui 166 caméras.