Plus de violences intrafamiliales, moins de vols de voitures : un portrait de l’insécurité dans le Nord en 2021

Le ministère de l’Intérieur a publié, jeudi 27 janvier, un rapport instructif sur la délinquance enregistrée dans les départements français en 2021. Précaution à prendre, comme toujours avec les données sur l’insécurité : les estimations sont réalisées à partir des faits enregistrés par la police et la gendarmerie et d’enquêtes de victimation (réalisées auprès d’un panel représentatif de Français) ; elles peuvent donner une image faussée de la réalité.

Avec en moyenne 4,8 infractions pour 1 000 habitants, le Nord est le dixième département de France métropolitaine dans lequel le plus de (mé)faits ont été recensés. Dans le détail, les coups et blessures volontaires ont augmenté de 18% entre 2020 et 2021, plus rapidement que dans le reste du pays (+12%). Une évolution, relève le ministère, « nettement supérieur[e] au niveau observé avant le début de la crise sanitaire liée au Covid-19 ».

Les vols de véhicules en baisse

Les violences intrafamiliales, quant à elles, ont augmenté de 20% entre 2020 et 2021. « La hausse nationale de 14% est notamment portée par celle observée dans le Nord », précise le document. Le nombre de victimes de coups et blessures volontaires en dehors de la sphère familiale a augmenté de 15% dans le Nord, à Paris et dans le Rhône, « contribuant à eux trois pour plus de 2 points à la hausse nationale » de 9%.

À l’inverse, l’année 2021 affiche une baisse de près de 6% des vols de véhicules. Une tendance qui suit les chiffres nationaux, stabilisés à -13% depuis 2020. Les vols à l’intérieur des véhicules, quant à eux, ont également diminué de 7,6% dans le Nord.