Services publics : selon que vous serez policier ou non

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités. Cette fois-ci : notre dossier sur les politiques de sécurité menées dans les villes dirigées par des élus de gauche, dont Lyon.

(cliquez sur le dessin pour l’afficher en grand)

Augmentation des effectifs policiers (à Lyon, le maire écologiste Grégory Doucet avait promis en début de mandat 370 policiers municipaux avant de désormais communiquer sur « un objectif de 360 », alors que la ville compte actuellement un peu moins de 300 agents) et développement de la vidéosurveillance (+30 caméras dans un premier temps, +60 dans un second, a dernièrement annoncé Grégory Doucet). Et sinon ? La semaine dernière, dans un dossier en deux volets, Mediacités a pris le temps de questionner et d’analyser les politiques locales développées par les élus de gauche en matière de sécurité. A Lyon donc, mais aussi à Nantes ou à Lille, où notre journal est également implanté. Un sujet sur lequel on entend généralement davantage les responsables d’autres bords politiques et qui, sans trop de doute, devrait s’inviter dans les débats des élections municipales de 2026.

Retrouvez ci‐dessous nos articles qui ont inspiré Twister.

