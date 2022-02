Législatives dans le Nord : les Républicains pas encore tout à fait en ordre de bataille

La commission d’investiture du parti Les Républicains a choisi la plupart de ses candidats pour les législatives dans le Nord. Mais 7 des 21 circonscriptions départementales sont dites « réservées » - comprendre : la décision est remise à plus tard. Certaines seront attribuées sans difficulté à l'allié UDI comme la 7e circonscription (Lannoy, Roubaix Ouest) où la sortante Valérie Six - qui a apporté son parrainage à Valérie Pécresse - se représente. D'autres méritent qu’on s’y attarde.

La 8e (Roubaix Centre, Roubaix Est, Roubaix Nord) a été gelée au profit d’Amine Elbahi, le jeune juriste qui s’est illustré notamment lors du reportage décrié de Zone interdite (M6) sur les dérives islamistes à Roubaix. Éric Ciotti, partisan d’une ligne dure au sein des Républicains, a pesé de tout son poids pour qu’il en soit ainsi malgré le jeune âge du candidat pressenti (25 ans). Pierre-François Lazzaro, conseiller municipal roubaisien qui avait été investi par Les Républicains en 2017, avait anticipé ce choix du parti en présentant sa démission le 14 février.

Bataille d’influence féroce dans la 4e

Il est plus étonnant que la 5e circonscription (La Bassée, Haubourdin, Seclin Nord, Seclin Sud) soit gelée car elle est tenue par un député sortant – Sébastien Huyghe – qui est également le patron départemental des LR dans le Nord. Tout laisse à penser que Sébastien Huyghe, tombeur de Martine Aubry en 2002, joue la prudence. Si Valérie Pécresse, sa candidate pour la présidentielle, n’est pas qualifiée pour le second tour, la bataille deviendrait hautement incertaine pour lui et le député sortant pourrait être tenté d'abandonner la politique et se concentrer sur son étude notariale parisienne.

La 4e circonscription (Lille Nord, Lille Ouest, Lambersart, Quesnoy-sur-Deûle) fait l’objet d’une bataille d’influence féroce. Le sénateur Marc-Philippe Daubresse, député historique de ce territoire, soutient mordicus l’un de ses poulains, Sébastien Leblanc, conseiller municipal de Saint-André et secrétaire de la circonscription, et s’oppose « pour les principes » à l’investiture de candidats qui ont été dissidents du parti dans le passé (Jacques Houssin et Sébastien Leprêtre). « Christian Jacob a assuré que cela n’était pas envisageable et m'a demandé de lui présenter une candidate féminine crédible », indique Marc-Philippe Daubresse. Tous les regards se tournent donc vers... Brigitte Astruc, épouse du sénateur dans le civil et ancienne vice-présidente départementale. « Elle n’est pas candidate à ce jour, poursuit Marc-Philippe Daubresse. Elle n'est pas sûre d'en avoir envie. C'est sa liberté. »

Le parti Les Républicains a repoussé sa décision à une prochaine commission d'investiture, début mars.