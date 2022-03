Lancé sur les réseaux sociaux, le bras de fer entre Sébastien Chenu et Pastel FM se poursuit devant les tribunaux

De Twitter au tribunal, il n’y a parfois qu’un pas. Le 21 février 2021, le conseiller régional Sébastien Chenu - à l’époque en pleine campagne électorale pour le Rassemblement national (RN) en vue des élections régionales tweetait : « Avec Xavier Bertrand, la région Hauts-de-France soutient : la chariah alimentaire (application halal), la chariah éducative (lycée Averroes), la chariah médiatique (radio Pastel) […] ». Un an plus tard, voilà le député du Nord convoqué devant le juge d’instruction pour diffamation.

https://twitter.com/sebchenu/status/1361725586348118022

Ancien élu écologiste, le président de l’association roubaisienne, Slimane Tir, ne décolère pas. Il ne lui aura fallu que trois jours pour adresser à Sébastien Chenu une lettre recommandée dans laquelle il l’invitait à retirer son tweet et présenter des excuses publiques, sous peine de poursuites. « C’est une atteinte à notre image et à notre notoriété, explique Slimane Tir à Mediacités. Sébastien Chenu a été prévenu et n’a pas bougé. On a pris les dispositions qu’il fallait. »

Un premier classement sans suite

Une plainte est donc déposée, et l’affaire classée sans suite le 25 mars 2021. « La procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante. Par conséquent, le procureur de la République n’envisage pas d’engager des poursuites pénales », indiquait l’avis judiciaire adressé à Pastel FM. Une décision « qui nous étonne un peu, réagit Slimane Tir. On n’a pas eu plus d'explications. »

L’association se constitue alors partie civile de façon à pouvoir déposer une nouvelle plainte devant le juge d’instruction. Un renvoi devant les tribunaux officiellement enregistré le 31 janvier dernier. « On repart pour un nouveau tour de manège ! », grince le président de Pastel FM, qui tient Sébastien Chenu pour le seul responsable de cette situation. Contacté par Mediacités, le député du Nord n’a quant à lui pas souhaité communiquer à ce sujet. « Je n’ai aucune info. Mon avocat est saisi », a-t-il simplement répondu à Mediacités dans un SMS.

Pastel FM dans le viseur de Sébastien Chenu

Ce n’est pas la première fois que Sébastien Chenu accuse la radio roubaisienne de communautarisme. Lors des élections régionales de 2021, qui l’opposaient à Xavier Bertrand, le porte-parole du RN n’a même cessé d’accuser son rival de complaisance avec l’islam radical. Dans son viseur : la radio associative, qu’il qualifie de « radio islamique », mais aussi le lycée Averroès. « Sur les plateaux de télévision, Xavier Bertrand veut "faire la guerre à l’islamisme", mais dans la réalité il a fait financer le lycée islamiste Averroès et la radio islamique Radio Pastel avec l’argent des Hauts-de-France », tweetait-il déjà fin 2020.

https://twitter.com/sebchenu/status/1317886570616229888

Une accusation démentie le même jour par le président de la région Hauts-de-France, depuis réélu : « En 2017, le conseil régional a supprimé les subventions à Pastel FM, une radio qui ne respectait pas le principe de laïcité, expliquait Xavier Bertrand sur LCI. Elle avait organisé un cycle d’émissions avec des conférenciers, dont le frère de Tariq Ramadan, qui prêchait contre la France, contre l’égalité hommes-femmes. » Et depuis ? « Nous n’avons plus de subventions de la région », déplore Slimane Tir. La radio roubaisienne, qui conteste cette décision, a d’ailleurs attaqué ce refus de subvention devant le tribunal administratif, qui n’a pas encore tranché.

Car il n’y a pas que sa réputation qui inquiète Pastel FM, mais aussi sa situation financière : fin 2021, la radio associative a lancé un appel aux dons afin de financer un nouvel émetteur. Sans quoi, affirment ses bénévoles et salariés, sa diffusion pourrait bien cesser dès cette année.