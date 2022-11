Dans un communiqué publié le 14 novembre, la Défenseure des droits Claire Hédon s’alarme de l’état de la protection de l’enfance dans le Nord et la Somme. Une situation que dénoncent les professionnels du secteur depuis des années.

L’état de la protection de l’enfance est « extrêmement préoccupant » et « questionne le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant » dans les départements du Nord et de la Somme, tonne la Défenseure des droits dans un communiqué publié le 14 novembre.

Face à un « manque de places et foyer et d’assistants familiaux », des « placements non exécutés » ou encore des « mesures d’assistance éducative en milieu ouvert prises en charge dans des délais pouvant excéder six mois », Claire Hédon s’est saisie d’office de cette situation, ce qui lui permettra de « dresser un état des lieux précis » et « d’adresser des recommandations tant aux départements qu’aux services de l’État ».