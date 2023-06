La sénatrice PS sortante, qui songe à se lancer en dissidente, vient de publier un bilan de son action. Mais une photo de ce document a manifestement été bidouillée de façon à faire disparaître le président du groupe socialiste à la Chambre haute.

Ils étaient inséparables. La dureté des arbitrages politiques a provoqué l’explosion du duo Patrick Kanner‐Martine Filleul qu’on croyait indéfectible. Evincée de la 2e place – éligible – de la liste PS pour les sénatoriales au profit de la 1ère adjointe de Lille Audrey Linkenheld, Martine Filleul rumine sa vengeance. Va‐t‐elle lancer sa propre liste en espérant ravir un siège et sauver ainsi sa place au sein du Palais du Luxembourg (NDLR : il faut réunir le vote d’environ 400 grands électeurs pour espérer placer un candidat) ? Ou veut‐elle surtout faire chuter Audrey Linkenheld, imposée par Martine Aubry, en suscitant la dispersion des voix socialistes ?

La publication récente de son bilan sénatorial laisse supposer une possible candidature. Sur seize pages très denses, Martine Filleul rappelle toutes les actions qu’elle a menées au Palais du Luxembourg entre 2017 et 2023 (6 propositions de lois déposées, 7 rapports d’information menés, 150 interpellations directes du gouvernement…) et les nombreux déplacements effectués dans le département. Le 13 janvier 2013, par exemple, elle visitait la centrale nucléaire de Gravelines quelques jours avant l’examen du projet de loi nucléaire, en compagnie de Bertrand Ringot et de Patrick Kanner, qui tirera la liste PS aux sénatoriales en septembre prochain.

Surprise : en page 6 de son bilan, le président du groupe PS au Sénat a disparu de la photo ! Martine Filleul a purement et simplement effacé son ancien comparse du cliché. Une faute de goût qu’on croyait définitivement révolu. Toute référence …