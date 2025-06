Municipales 2026 : en attendant un candidat, les socialistes de Lille se dotent d’un nouveau patron

Walid Hanna signe son retour politique. L’ancien adjoint de Martine Aubry est candidat pour devenir le prochain secrétaire de la section socialiste de Lille, cinq ans après sa mise en retrait. En face de lui, Martin David‐Brochen, adjoint au maire de Lille, chargé de l’emploi (14e dans l’ordre protocolaire). Les deux hommes seront départagés par les militants socialistes de Lille lors d’un vote programmé ce jeudi 26 juin, à quatre mois de la primaire socialiste.

Dans cette course à l’investiture pour la municipale 2026, Walid Hanna a apporté son soutien au député du nord Roger Vicot, dès son entrée en campagne en septembre 2023. Martin David‐Brochen penche plutôt du côté du maire Arnaud Deslandes depuis son élection en mars, suite à la démission de Martine Aubry. Des affinités différentes qui pourtant ne devraient pas beaucoup peser sur le résultat de la primaire du 6 novembre.

« Je serai le secrétaire de tous les socialistes, nous affirme Walid Hanna lors d’un entretien. J’ai du temps et de l’énergie à consacrer à notre parti pour aller parler à des électeurs qui se sont détournés de nous pour aller vers d’autres partis de gauche, et pour récupérer les cantons et les circonscriptions perdus. À quoi ça sert de gagner une élection maintenant si c’est pour perdre en mars 2026 ? »

Même engagement pris du côté de Martin David‐Brochen : « Mes camarades connaissent tous les choix que j’ai fait, j’ai toujours été clair que ce soit pour les investitures ou les congrès… et à la fin j’ai toujours fait la campagne (du vainqueur quel que soit le résultat, ndlr). »

Pourrait‐il en être autrement ? Le Parti socialiste est devenu si fragile à Lille que pour espérer garder le beffroi ses militants se doivent d’être rassemblés. Un rassemblement qui devra être porté par le nouveau secrétaire de section. Les deux candidats l’ont bien compris comme en témoignent les professions de foi respectives que Mediacités a pu consulter.

Arnaud Deslandes pas impliqué dans ce duel

Du côté des prétendants à l’investiture, seul Roger Vicot s’est positionné en faveur, sans surprise, de Walid Hanna. « Je le soutiens dans la mesure où il a très clairement fixé une ligne de rassemblement de tous les socialistes de Lille. Ce rassemblement est absolument indispensable, et il est j’en suis convaincu le plus apte à l’incarner. »

Selon nos informations, Arnaud Deslandes, au courant assez tôt de la candidature de Walid Hanna, s’est tenu à distance de cette échéance interne et n’a pas souhaité présenter de candidat face à lui. Il aurait pu s’il avait considéré que l’ancien adjoint de Martine Aubry représentait une menace pour son investiture.

« Si Walid Hanna avait été le candidat de Roger Vicot, je ne l’aurai pas soutenu », tranche Estelle Rodes, soutien d’Arnaud Deslandes pour la primaire. L’adjointe au maire de Lille chargée des quartiers de Lille‐Moulins et du Faubourg de Béthune dit mesurer encore aujourd’hui la popularité de Walid Hanna dans les quartiers où elle est élue, alors que ce dernier a quitté la majorité municipale il y a cinq ans déjà, à la fin du mandat de 2020. Pourquoi se passer d’un tel atout à quelques mois d’un scrutin très ouvert, estime Estelle Rodes.

Et elle n’est pas la seule socialiste à le penser. Walid Hanna, médecin généraliste, est un visage connu à Faubourg‐de‐Béthune où il reçoit toujours en consultations. Il entretient de solides réseaux et amitiés avec des représentants associatifs et participe régulièrement à la vie des quartiers (fête et derbys sportifs, comité de soutien pour le lycée Averroès…) même sans mandat. Un ancrage capable de gêner les Verts et surtout les Insoumis, engagés encore davantage dans une stratégie de mobilisation des quartiers populaires.

Walid Hanna soutenu par Sébastien Duhem, secrétaire sortant

L’ex-adjoint, qui a présidé le groupe socialiste pendant 6 ans à la mairie et traversé trois mandats, est ainsi le favori de plusieurs poids lourds socialistes. Il peut notamment compter sur le soutien du sénateur Patrick Kanner et d’au moins deux autres élus importants de la majorité municipale : Franck Hanoh, adjoint au maire chargé du quartier Lille‐Centre, et surtout Sébastien Duhem, adjoint au maire chargé du quartier de Fives et secrétaire sortant.

« Walid Hanna est un homme consensuel et rassembleur. Il est le bon candidat », considère le secrétaire sortant Sébastien Duhem, qui lui avait soutenu Audrey Linkenheld pour la succession de Martine Aubry. Sébastien Duhem est l’artisan de la fusion des dix sections de quartiers lillois en une seule pour retrouver un peu de force militante dans la ville. « Cela a pris quatre ans de réunir les camarades autour de rendez‐vous communs. On a retrouvé un corps militant structuré : ma mission est remplie. » Le genre d’appui toujours bienvenu en temps de campagne.

Environ 350 militants dont 200 actifs

L’unique section lilloise compte environ 350 adhérents dont 150 à 200 actifs qui participent aux consultations internes. Loin de l’époque où Lille rassemblait jusqu’à plus d’un millier de convaincus. « Aujourd’hui, nous avons un bon nombre de militants qui a besoin d’attention. Un secrétaire de section a pour mission d’être au quotidien sur le terrain avec les militants. En tant qu’élu, je n’ai pas eu assez de temps à consacrer à ça avec mes camarades. Je pense qu’il est bon que le secrétaire de section ne soit pas un élu. »

Un argument central pour Walid Hanna mais pas un sujet pour Martin David‐Brochen. « Depuis que je suis militant PS (2008), j’ai toujours trouvé le temps de militer quel que soit ma situation personnelle ou professionnelle. Je n’ai aucun doute sur ma disponibilité puisque je m’y engage », assure Martin David‐Brochen, membre de l’équipe municipale depuis le mandat de 2014, et ancien secrétaire de section dans le Vieux‐Lille.

Invisibles sur le terrain, les militants socialistes lillois devront rapidement se mobiliser autour de leur nouveau secrétaire pour exister dans cette pré‐campagne. D’autant plus vite qu’en face, des écologistes aux insoumis en passant par les républicains et les macronistes, toutes les autres formations politiques poursuivent le même objectif : prendre enfin leur place.

