Cette candidature surprise à la vice-présidence Climat, transition écologique et énergie de la MEL s'oppose à celle proposée par Martine Aubry et provoque des crispations au sein de la collectivité.

Il a décidé de se jeter à l’eau envers et contre tous. Ce vendredi 20 octobre, lors du conseil métropolitain, l’adjoint à la transition écologique de Roubaix Alexandre Garcin présentera sa candidature pour succéder à Audrey Linkenheld à la vice‐présidence chargée du Climat, de la transition écologique et de l’énergie de la Métropole européenne de Lille (MEL), ainsi qu’il l’a annoncé à Mediacités. « C’est une candidature de cœur, d’engagement et de projet, assure l’élu qui s’est fait connaître à Roubaix pour avoir développé avec succès l’économie circulaire et la politique zéro déchets. »