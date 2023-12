Dans les Hauts‐de‐France, l’état de santé des séniors se dégrade plus qu’ailleurs

Une personne âgée sur dix de la région nordiste déclare rencontrer des difficultés dans sa vie quotidienne. C’est plus que dans les autres régions de France métropolitaine. Un nouveau bonnet d’âne dans le domaine de la santé... La faute à des conditions de vie plus difficiles.

Perdre son autonomie à la fin de sa vie, voilà une situation que les personnes âgées de notre région connaissent bien. En 2021, près d’un sénior sur 10 (9,3 %) a déclaré rencontrer des difficultés dans sa vie quotidienne, selon les derniers chiffres publiés par l’Insee à ce sujet. C’est plus que dans les autres régions françaises (7,2 %).

Ce sont les femmes qui sont le plus touchées dans les Hauts‐de‐France : 11% des femmes âgées de 60 ans ou plus sont confrontées à cette perte d’autonomie, contre 7 % chez les hommes. Cette situation s’explique par leur espérance de vie plus longue – 83,6 ans, contre 77,3 ans pour les hommes. Et donc mécaniquement davantage de problèmes liés au grand âge.