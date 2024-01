Un nouveau directeur en vue pour Sciences Po Lille

Seul candidat à la succession de Pierre Mathiot, l’historien Etienne Peyrat devrait prendre les rênes de l’établissement à partir du 1er mars.

C’est la fin d’une ère. Le 1er mars, l’emblématique directeur de Sciences Po Lille Pierre Mathiot passera le flambeau à la tête de l’établissement après quatorze années (2007–2015 et 2019–2024) de bons et loyaux services – soit un record de longévité. Le 27 janvier, le conseil d’administration votera en faveur de la candidature d’Etienne Peyrat, seul candidat à la fonction. « Un excellent candidat doté d’un cursus impressionnant malgré son jeune âge », assure Pierre Mathiot.

Etienne Peyrat, normalien agrégé d’histoire et maître de conférences à Sciences Po Lille depuis 2017, n’est en effet âgé que de 35 ans. « Un an de plus que le Premier ministre », indique‐t‐il d’emblée. La transition s’annonce paisible dans la mesure où Etienne Peyrat a été l’un des adjoints de Pierre Mathiot entre 2019 et 2021, lorsqu’il était directeur de la stratégie et des relations institutionnelles de Sciences Po Lille. Depuis janvier 2022, Etienne Peyrat est aussi et surtout Premier vice‐président de l’Université de Lille en charge de la gouvernance et du pilotage. Un poste exposé et d’importance.

« J’ai pris ma décision à la mi‐2023 et suis très motivé, explique Etienne Peyrat à Mediacités. Je pense qu’il y a de beaux projets à défendre pour Sciences Po Lille. » Parmi ses priorités figurent le renforcement de l’interdisciplinarité, qui fait déjà la singularité des Instituts d’Etudes Politiques, avec notamment l’ouverture à de nouveaux domaines (l’environnement, la santé, le numérique…) « auxquels …