Suite à nos révélations, le 1er adjoint de Calais démissionne de tous ses mandats

Emmanuel Agius, bras droit de Natacha Bouchart, a annoncé samedi 2 mars qu’il renonçait à tous ses mandats afin de "protéger sa famille" et d’assurer sa défense.

La pression a été trop forte. Emmanuel Agius, 1er adjoint au maire de Calais, conseiller régional et président – entre autres nombreux mandats – de l’office public HLM Terre d’Opale habitat (TOH), a annoncé par voie de communiqué, samedi 2 mars, qu’il démissionnait de tous ses mandats. Cette décision fait suite aux différentes révélations dans nos colonnes [ici et là], ainsi que dans celle de l’agence Aletheia Press. Elles portaient notamment sur la vente d’un logement social de TOH à sa compagne et à la fille de cette dernière, mais aussi le recours à un véhicule de fonction BMW série 2 pour son usage exclusif comme président de TOH.

Déjà mis en retrait de ses fonctions par la maire de Calais Natacha Bouchart le 6 février dernier, Emmanuel Agius a finalement jeté l’éponge tout en réaffirmant son honnêteté. Il va désormais consacrer son temps à préparer sa défense avec son avocat. Dans ce communiqué, qu’il annonce tenir lieu « d’ultime déclaration publique », il en profite pour tenter de discréditer l’auteur des articles, qualifié de « triste individu » et de « pseudo‐journaliste » ayant décidé de « le traîner dans la boue », tout en se disant victime d’une machination.

« Je ne suis dupe de rien »

« En tant qu’homme, je suis psychologiquement détruit, écrit‐il. Mais si je suis anéanti et meurtri au plus profond de moi‐même, je ne suis dupe de rien. Cette machination n’est ni plus ni moins qu’une cabale politique dont je ne suis pas la véritable cible. À travers moi, c’est bel et bien Natacha Bouchart qui est visée. La question que je me pose est claire : à deux ans des élections municipales, à qui profite le crime ? » Ce scénario a été repris à son compte par la maire de Calais dans un communiqué publié dans la foulée.

Les représentants de toutes les oppositions locales ont, pour leur part, déploré une démission tardive présentée comme « une conséquence logique de ses actes ». Emmanuel Agius – qui est présumé innocent – était un pivot de la majorité municipale à Calais depuis la victoire de Natacha Bouchart en 2008. Il était parfois présenté comme le successeur naturel de la maire de Calais.