Disclose révèle le pillage d’eau potable d’ArcelorMittal à Dunkerque

En plus d'être l'industriel le plus polluant de France, le géant de l'acier ArcelorMittal est également un vorace consommateur d'eau. Entre 2021 et 2022, le leader de l'acier s'est servi illégalement dans les ressources en eau potable du Dunkerquois, révèle le site d'investigation Disclose. Un pillage qui a coûté 600 000 euros à la collectivité.

« À Dunkerque, outre les pollutions répétées de l’air, ArcelorMittal pille les ressources en eau potable. » Dans une enquête parue le 6 mai, le site d’investigation Disclose raconte comment le géant mondial de l’acier a siphonné en toute illégalité les ressources en eau potable du Dunkerquois pour mener ses activités industrielles. En se basant sur une étude de l’inspection de l’environnement, Disclose révèle qu’ArcelorMittal « s’est servi pendant deux ans, en 2021 et 2022, dans le réseau public qui dessert les habitations autour du site, soit quelque 200 000 personnes ». Alors que la consommation d’eau de l’industriel est théoriquement plafonnée à 850 000 mètres cubes d’eau par an, l’usine dunkerquoise en a consommé 228 113 de plus. « L’équivalent de 91 piscines olympiques », image Disclose. Et pour ne rien arranger, cette surconsommation s’est déroulée en pleine période de sécheresse…

600 000 euros de manque à gagner pour la collectivité de Dunkerque

Pour ce non‐respect de ses obligations en terme de sobriété, ArcelorMittal a écopé d'une amende de 15 000 euros. Une paille puisque que le manque à gagner pour la Communauté urbaine de Dunkerque s'élève, selon les calculs de Disclose, a au moins 600 000 euros, soit quarante fois le prix de l'amende officielle. Pour toute justification à ce pillage d'eau, ArcelorMittal a évoqué des « fuites » sur son réseau. Ainsi, comme le note Disclose « plutôt que de réparer ses tuyaux percés, qui laisseraient échapper plus de 1,4 million de mètres cubes d

