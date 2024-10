Le communiste Eric Bocquet quitte le Sénat sous les vivats

Sénateur depuis 2011, Eric Bocquet laissera son siège au maire communiste d’Avesnes-les-Aubert, Alexandre Basquin, le 1er novembre. De la droite à la gauche, l'homme recueille des hommages unanimes.

Il quittera le Sénat dans trois semaines. Le communiste Eric Bocquet, sénateur du Nord depuis 2011, laissera son siège au maire communiste d’Avesnes-les-Aubert, Alexandre Basquin, le 1er novembre.

« J’ai vécu de belles années au Sénat mais mon départ était en réflexion dès le renouvellement (lors de sa réélection en septembre 2023). Alexandre Basquin a cinq ans pour s’installer et élargir son ancrage pour la prochaine sénatoriale », commente Eric Bocquet joint par Mediacités. Il avait placé l’élu du Cambrésis en troisième position sur la liste communiste qu’il portait pour anticiper sa suite. Un départ officialisé dans un courrier envoyé lundi aux élus du département.

« Il n’est pas homme à faire les choses au hasard et à la va‐vite. Sa décision est mûrement réfléchie. Je le regrette car je perds un ami avec lequel j’ai mené plusieurs campagnes mais c’est un militant communiste avant tout, et nous pourrons l’appeler n’importe quand », a réagi Cathy Apourceau‐Poly, autre figure communiste de la région et sénatrice du Pas‐de‐Calais.

La place à une nouvelle génération

Le successeur Alexandre Basquin, maire dans le Cambrésis depuis dix ans, est aussi choisi pour incarner une nouvelle génération. Il a 43 ans.

« Je suis honoré de sa confiance. C’est une continuité. J’ai beaucoup à apprendre mais je connais bien le Sénat et les sénateurs du Nord et de mon groupe puisque j’étais son collaborateur parlementaire depuis treize ans. Je m’inscris dans ses pas pour travailler avec le plus grand nombre d’élus, quelle que soit leur sensibilité, pour défendre le territoire », déclare …