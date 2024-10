Municipales à Lille : Roger Vicot lance sa campagne sur internet

Un an après avoir créé la surprise en annonçant sa candidature pour la mairie de Lille aux prochaines municipales, le député de la 11e circonscription du Nord donne un coup d’accélérateur à sa campagne, en lançant son site internet.

L’annonce de sa candidature, fin septembre 2023, avait pris au dépourvu et suscité la colère de Martine Aubry et de sa majorité municipale. 33 élus s’étaient exprimés dans un communiqué ferme. « Aujourd’hui un élu député, pour lequel nous n’avons pas ménagé nos efforts pour qu’il le soit, nous dit : ‘‘Je suis candidat […]. Si ensuite il y a d’autres candidats, ce sont eux qui se présenteront contre moi’’. Ce n’est pas notre façon de concevoir l’avenir », écrivaient‐ils.

Roger Vicot, ancien maire de Lomme (2012–2022) et député de la 11e circonscription du Nord, ne s’est pourtant pas arrêté dans sa course pour le Beffroi. Il a lancé, le 10 octobre, son site de campagne, rogervicot2026.fr. Et il a choisi comme logo le V de la victoire. Et de Vicot.

La page d’accueil du site est plutôt classique : on le voit auprès des Lillois, en homme de terrain. Une volonté reprise dans son slogan : « Adapter Lille. Au plus près. Au plus haut ». Il souhaite associer commerçants, associations et habitants à ses réflexions, à travers des conférences, ateliers, un questionnaire en ligne ou du porte‐à‐porte. Le candidat prévoit ainsi de multiplier ses déplacements ces prochains mois.

Le choix final, entre les mains des militants

A dix‐huit mois des élections municipales, Martine Aubry n’a quant à elle toujours pas levé le voile sur sa succession et continue d’entretenir le flou. Entre Audrey Linkenheld, sénatrice du Nord dont elle est très proche, et Arnaud Deslandes, son premier adjoint, son coeur balance.

Parmi les soutiens publics de Roger Vicot, on trouve ses appuis de longue date, comme Walid Hanna, « l’homme des quartiers » des trois premiers mandats de Martine Aubry, Bernard Derosier, ancien maire d’Hellemmes ou André Dupon, spécialiste de l’économie circulaire. S’y ajoutent des déclarations de quelques militants et ex‐secrétaires de section du parti socialiste.

Car au final, le choix du candidat socialiste sera tranché par les militants. Et Roger Vicot l’a bien compris. Comme le révèle France Bleu, le candidat multiplie les recrutements de militants pour les sections PS de Lille et de Lomme. Des nouveaux adhérents qui pourraient devenir autant de soutiens précieux au moment du vote.