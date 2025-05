Alain, Dominique, Amar, Rachid… Morts à la rue à Lille en 2024

Au moins 17 personnes sont mortes à la rue dans le territoire de la métropole lilloise en 2024, dénombre le collectif “Les morts de la rue” lors de son hommage annuel en partenariat avec le journal La Croix.

«La rue tue ! », écrit le collectif « Les Morts dans la Rue » dans son dernier rapport annuel. Parmi les disparus qu’il a recensé en 2024, il y a Alain, décédé à Lille le 7 janvier. Il avait 55 ans. Maltraité par sa famille, il avait été placé enfant en famille d’accueil. Avant de vivre dans la rue dès ses 18 ans dans des conditions difficiles, atteint par l’alcoolisme et la maladie, comme le racontaient nos confrères de France 3.

Il n’est pas le seul à être décédé dans la rue l’an dernier . Il y a aussi Dominique dit “Taxi”, 58 ans, mort le 25 mai 2024. Amar, 24 ans, mort le 25 juin 2024. Rachid, 50 ans, le 22 novembre 2024… Au moins 17 personnes sans‐abri sont mortes l’an dernier dans la Métropole Européenne de Lille (MEL), selon le décompte que l’on peut retrouver sur le site du quotidien La Croix. Toutes n’ont pas pu être identifiées, comme une personne décédée le 25 janvier 2024 à Roubaix ou un homme retrouvé mort le 22 juillet à Faches‐Thumesnil.

123 personnes sans‐abri décédées dans le Nord et le Pas‐de‐Calais

Sur le territoire des départements du Nord et du Pas‐de‐Calais, ce sont au total 123 personnes sans chez‐soi qui sont décédées en 2024. Un chiffre en nette augmentation : en 2023, on comptait 70 décès sur l’ensemble de la région Hauts‐de‐France.

Parmi les personnes recensées, beaucoup ont été retrouvées mortes en mer ou dans des villes près de la côte, dont des enfants (à Wimereux, Loon‐Plage, Calais, Boulogne‐sur‐Mer…). Des personnes ayant sans doute connu un parcours migratoire difficile. Nous retrouvons ainsi le nom des huit personnes mortes le 15 septembre 2024 à Ambleteuse, alors qu’elles tentaient de traverser la Manche pour rejoindre l’Angleterre [voir encadré]. Depuis 1999, au moins 504 personnes sont mortes à la frontière franco‐britannique, décompte l’association “L’Auberge des migrants”.

« Rendre visibles les morts invisibles »

Dans un rapport publié en novembre 2024, le collectif écrit : « Il est important de rappeler que le fait d’être sans‐abri ou sans chez‐soi constitue un facteur de mortalité prématurée indépendant de tout autre facteur social défavorable. » Quand on vit dehors, on meurt plus vite et plus jeune, après des parcours de vie difficiles, ponctués d’événements traumatiques. Depuis treize ans, le collectif observe que les morts violentes représentent jusqu’à 20 à 30% des causes de décès, même si dans beaucoup de cas, il est difficile d’en identifier la cause.

Les données de l’année 2024 établissent un triste record, avec un total de 855 personnes décédées à la rue en France. Une année pour laquelle la Fondation pour le Logement des défavorisés (ex‐Fondation Abbé Pierre) estimait à près de 330 000 le nombre de personnes sans chez‐soi, chiffre lui aussi en hausse depuis plusieurs années. À travers son travail, le collectif alerte pouvoirs publics et citoyens pour « rendre visibles les morts invisibles ».

Les personnes sans‐abri décédées dans le Nord et le Pas‐de‐Calais en 2024 Alain, 55 ans, mort le 7 janvier à Lille Aysar, 26 ans, mort le 14 janvier à Wimereux « Un adolescent » de 14 ans, mort le 14 janvier à Wimereux Ayham, 25 ans, mort le 14 janvier à Wimereux Mohamed, 18 ans, mort le 14 janvier à Wimereux Ali, 23 ans, mort le 14 janvier à Wimereux Francisc Blahuta, 67 ans, mort le 18 janvier à Lille « Une personne » non identifiée morte le 25 janvier à Roubaix Uday, 19 ans, mort le 27 janvier à Marck « Un homme » de 74 ans, mort le 28 janvier à Flers‐en‐Escrebieux Rogar, 35 ans, mort le 4 février à Loon‐Plage Philippe Duval, 59 ans, mort le 8 février à Valenciennes Ionel, 51 ans, mort le 11 février à Téteghem Eren, 22 ans, mort le 28 février à Calais « Un homme », non identifié, mort le 28 février à Calais « Un autre homme », non identifié, mort le 28 février à Calais Michaël, 45 ans, mort le 1er mars à Valenciennes « Une enfant » de 7 ans, morte le 3 mars à Watten Guillaume, 36 ans, mort le 8 mars à Capinghem Eric dit “Elvis”, mort à 56 ans le 19 mars à Escaudain Emmanuel, 47 ans, mort le 27 mars à Lille Julie, 53 ans, morte le 31 mars à Capinghem Nariman, 26 ans, mort le 1er avril à Loon‐Plage Olivier, 52 ans, mort le 5 avril à Valenciennes « Un homme » non identifié, mort le 18 avril à Loon‐Plage Cathia, 29 ans, morte le 20 avril à Arras Rakesh, 44 ans, mort le 23 avril à Wimereux Abdo, 25 ans, mort le 23 avril à Wimereux Semih, 22 ans, mort le 23 avril à Wimereux Hama, 23 ans, morte le 23 avril à Wimereux « Une enfant » de 6 ans, morte le 23 avril à Wimereux Lakdar, 52 ans, mort le 29 avril à Capinghem « Un homme » de quarante ans environ, mort le 4 mai à Dunkerque Jacques, 53 ans, mort le 11 mai à La Sentinelle Crisan, 45 ans, mort le 12 mai à Lille Philippe, 39 ans, mort le 13 mai à Lille Dominique dit “Taxi », 58 ans, mort le 25 mai à Lys‐lez‐Lannoy Sébastien, 44 ans, mort le 15 juin à Lille Amar, 34 ans, mort le 25 juin à Lille Bernard, 55 ans, mort le 26 juin à Beuvry « Une femme » non identifée morte en juillet à Gravelines Fabrice, 55 ans, mort le 5 juillet à Boulogne‐sur‐Mer Benjamin, 29 ans, mort le 7 juillet à Lens « Un homme » non identifié mort le 12 juillet à Boulogne‐sur‐Mer « Une personne » non identifiée morte le 12 juillet à Boulogne‐sur‐Mer « Une deuxième personne » non identifiée, morte le 12 juillet à Boulogne‐sur‐Mer « Une troisième personne » non identifiée, morte le 12 juillet à Boulogne‐sur‐Mer David dit “Pompom”, 45 ans, mort le 16 juillet à Dunkerque « Une femme » de 32 ans, morte le 17 juillet à Gravelines « Un homme » de 40 ans, mort le 18 juillet à Valenciennes Abdelaziz, 21 ans, mort le 19 juillet à Calais Michel, 57 ans, mort le 22 juillet à La Madeleine « Un homme » non identifié, mort le 22 juillet à Faches‐Thumesnil « Une femme » de 21 ans, morte le 28 juillet à Boulogne‐sur‐Mer « Un bébé » de 11 mois mort le 29 juillet à Calais « Un homme » de 26 ans mort le 2 août à Calais Fazal, 27 ans, mort le 11 août à Boulogne‐sur‐Mer Ludovic dit “Youri”, 52 ans, mort le 14 août à Dunkerque Khalil, 47 ans, mort le 16 août, à Wattignies Valentin, 20 ans, mort le 17 août à Liévin Philippe dit “Fifi”, 28 ans, le 18 août à Dunkerque « Une homme » de 40 ans, mort le 27 août à Lille Samuel, 59 ans, mort le 2 septembre à Lille « Une femme » de 46 ans, morte le 3 septembre à Boulogne‐sur‐Mer « Une personne » non identifiée, morte le 3 septembre à Boulogne‐sur‐Mer « Une seconde personne » non identifiée, morte le 3 septembre à Boulogne‐sur‐Mer « Une troisième personne » non identifiée, morte le 3 septembre à Boulogne‐sur‐Mer Rahel, 19 ans, mort le 3 septembre à Boulogne‐sur‐Mer Saba, 32 ans, morte le 3 septembre à Boulogne‐sur‐Mer Kisanet, 20 ans, mort le 3 septembre à Boulogne‐sur‐Mer « Une quatrième personne » non identifiée morte le 3 septembre à Boulogne‐sur‐Mer Shemshya, 30 ans, morte le 3 septembre à Boulogne‐sur‐Mer « Une cinquième personne » non identifiée morte le 3 septembre à Boulogne‐sur‐Mer « Une sixième personne » non identifiée morte le 3 septembre à Boulogne‐sur‐Mer « Une septième personne » non identifiée, morte le 3 septembre à Boulogne‐sur‐Mer « Une personne » non identifiée morte le 7 septembre à Berck « Une seconde personne » non identifiée morte le 7 septembre à Berck Mohamed, 24 ans, mort le 15 septembre à Ambleteuse Emad, 24 ans, mort le 15 septembre à Ambleteuse Diyari, 19 ans, mort le 15 septembre à Ambleteuse Edris, 27 ans, mort le 15 septembre à Ambleteuse Abduirahim, 32 ans, mort le 15 septembre à Ambleteuse Shifa, 34 ans, morte le 15 septembre à Ambleteuse Salem, 37 ans, mort le 15 septembre à Ambleteuse Huy, 44 ans, mort le 15 septembre à Ambleteuse Stéphane, 51 ans, mort le 15 septembre à Dunkerque « Un homme » non identifié mort le 17 septembre à Ambleteuse « Une personne » non identifiée morte le 17 septembre à Ambleteuse José G, 53 ans, mort le 20 septembre à Lille Djimmy, 43 ans, mort le 25 septembre à Cambrai Khalid, 32 ans, mort le 5 octobre à Calais Hareg, 26 ans, mort le 5 octobre à Calais Minh, 24 ans, mort le 5 octobre à Calais « Un enfant » de deux ans, mort le 5 octobre à Calais Sébastien, 40 ans, mort le 15 octobre à Valenciennes « Un bébé » de deux mois, mort le 17 octobre au Portel Jean‐Paul, 68 ans, mort le 17 octobre à Douchy‐les‐Mines Franck, 60 ans, mort le 22 octobre à Denain Ahmed, 26 ans, mort le 23 octobre à Calais Aster, 21 ans, mort le 23 octobre à Calais « Un homme » non identifié, mort le 23 octobre à Boulogne‐sur‐Mer « Un homme » de 40 ans environs, mort le 27 octobre à Calais Olivier, 39 ans, mort le 27 octobre à Lille Abbas, 28 ans, mort le 30 octobre à Neufchâtel‐Hardelot « Un homme » non identifié, mort le 2 novembre à Sangatte « Un homme » non identifié, mort le 5 novembre à Boulogne‐sur‐Mer « Une personne » non identifiée, morte le 5 novembre à Boulogne‐sur‐Mer « Un homme » non identifié mort le 12 novembre à Wissant « Un homme » non identifié mort le 12 novembre à Sangatte « Un homme » non identifié mort le 14 novembre à Calais « Une personne » non identifiée morte le 17 novembre à Marck Rachid, 50 ans, mort le 22 novembre à Lille « Un homme » de 63 ans, mort le 22 novembre à Béthune « Une personne » non identifiée morte le 12 décembre à Longuenesse Hadi, 21 ans, mort le 14 décembre à Loon‐Plage Hamid, 28 ans, mort le 14 décembre à Loon‐Plage « Une personne » non identifiée morte le 21 décembre à Wimereux Daviti, 38 ans, mort le 21 décembre à Loon‐Plage Ali, 41 ans, mort le 29 décembre à Sangatte Ahmad, 36 ans, mort le 29 décembre à Sangatte Omer, 23 ans, mort le 29 décembre à Sangatte Adnan, 24 ans, mort le 30 décembre à Sangatte

