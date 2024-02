De plus en plus de rues portant un nom de femme à Toulouse

Leur nombre a augmenté de 34 % depuis 2020. Une rue sur seize rend à présent hommage à une femme célèbre. Le ratio était de une pour vingt auparavant.

Ne dites plus « Allée du Golf » mais « Allée Charles Gandia ». Voté en juin dernier par le conseil municipal, le changement de dénomination de cette ruelle va être célébré, le 2 mars prochain, à l’occasion d’un « baptême » de la nouvelle plaque par Jean‐Luc Moudenc, le maire de Toulouse, et Olivier Arsac, un de ses adjoints.

L’hommage odonymique rendu au fondateur du Golf de Garonne, décédé en 2022, est l’occasion de faire le point sur les choix municipaux concernant les noms de voirie. En 2020, Mediacités avait révélé que seulement une rue sur vingt portait un nom de femme dans la commune. Alors que 1 885 rues toulousaines avaient un nom d’homme, seules 173 rues rendaient hommage à une personnalité féminine, soit 4,7 % du total. Une sacrée invisibilisation de la moitié du genre humain…

https://www.mediacites.fr/enquete/toulouse/2020/12/07/moins-dune-rue-sur-vingt-porte-un-nom-de-femme-a-toulouse/

Un tiers de nom de femme en plus

Qu’en est‐il depuis lors ? Pour le savoir, nous avons épluché les délibérations des années 2021, 2022 et 2023. Bonne nouvelle, la commune compte de plus en plus de rues portant un nom de femme, signe que la mairie a pris conscience de l’ampleur de l’écart.

Ainsi sur les 109 nouveaux noms attribués à des rues, allées, places ou jardins, 34 mettent en lumière un homme et 59 une femme. Le jardin situé place Dupuy, par exemple, honore maintenant la mémoire de la Toulousaine …