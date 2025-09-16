Lille : Un nouveau pilote pour superviser le doublement des rames du métro

Le passage de la ligne 1 du métro lillois à des rames de 52 mètres était initialement annoncé pour l’Euro de football de juin 2016. Après dix ans d’un interminable fiasco, l’ouverture commerciale est désormais espérée pour février 2026. Pour y parvenir, la MEL se dote d’un nouveau responsable, comme Mediacités l’a repéré.

C’est un poste à haut risque et à haute responsabilité. Président de la République ? Chirurgien ? Juge ? Presque : Chef de service évolution du métro. À cinq mois de l’ouverture commerciale du 52 mètres sur la ligne 1 (espérée en février prochain), la MEL recrute ! Clôturée le 14 septembre, mais toujours en ligne sur le site de la métropole, l’offre d’emploi n’a pas manqué d’attirer notre attention.

Le « manager confirmé » qui sera choisi aura du pain sur la planche. Après dix ans de bévues en série – compilée de ce dossier – il ou elle devra parachever ce projet maintes fois empêché. Parmi ses missions, « piloter le développement en capacité des deux lignes de métro », « coordonner la stratégie d’achat des rames » mais aussi « assurer une veille technologique et viser la mise en œuvre de projets innovants, dans le cadre de démarches expérimentales ». Travail de nuit occasionnel à prévoir, précise l’annonce. Il y a effectivement de quoi passer quelques nuits blanches… Un nouveau report, qui plus est en pleines élections municipales, serait cauchemardesque …