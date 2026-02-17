L’arrivée des rames boa ne met pas fin à tous les problèmes du métro lillois

« J’espère qu’avec la mise en circulation des nouvelles rames en ce jour de Saint‐Valentin, les usagers vont tomber à nouveau amoureux de leur métro ». C’est ainsi qu’Eric Skyronka, nouveau président de la Métropole de Lille (MEL) a conclu son discours d’inauguration, samedi matin, à Villeneuve d’Ascq, dans le garage technique d’Ilévia, délégataire de service public des transports.

La MEL n’avait pas choisi la date au hasard pour mettre enfin en service les rames dites « boa » de 52 mètres, tant attendues depuis plus de dix ans. Mais le symbole de la Saint‐Valentin suffira‐t‐il à redonner confiance aux voyageurs ? Et à resserrer les liens entre la MEL et Alstom dont les relations se sont transportées jusqu’au tribunal administratif à cause des retards répétés ?

Le geste inaugural signifiait, en tout cas, la fin d’un mauvais feuilleton qui a vu se multiplier les péripéties autour du projet de modernisation de la ligne 1 du métro lillois. La signature du contrat remonte en effet à 2012, il y a quatorze ans. Interrogé par Mediacités, l’ancien …