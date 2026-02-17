L’arrivée des rames boa ne met pas fin à tous les problèmes du métro lillois

La métropole de Lille avait choisi la date de la Saint-Valentin pour inaugurer le lancement des rames doubles de métro sur la ligne 1, avec plus de dix années de retard. Mais si le casse-tête du pilote automatique est enfin résolu, le nouveau matériel est encore en rodage et les soucis demeurent sur la ligne 2.

Les rames Boa de 52 mètres de la ligne 1 du métro lillois ont été inaugurées le 14 février 2026 à Villeneuve d'Ascq. Photo : Gilles Durand/ Mediacités

« J’espère qu’avec la mise en circulation des nouvelles rames en ce jour de Saint‐Valentin, les usagers vont tomber à nouveau amoureux de leur métro ». C’est ainsi qu’Eric Skyronka, nouveau président de la Métropole de Lille (MEL) a conclu son discours d’inauguration, samedi matin, à Villeneuve d’Ascq, dans le garage technique d’Ilévia, délégataire de service public des transports.

La MEL n’avait pas choisi la date au hasard pour mettre enfin en service les rames dites « boa » de 52 mètres, tant attendues depuis plus de dix ans. Mais le symbole de la Saint‐Valentin suffira‐t‐il à redonner confiance aux voyageurs ? Et à resserrer les liens entre la MEL et Alstom dont les relations se sont transportées jusqu’au tribunal administratif à cause des retards répétés ?

Le geste inaugural signifiait, en tout cas, la fin d’un mauvais feuilleton qui a vu se multiplier les péripéties autour du projet de modernisation de la ligne 1 du métro lillois. La signature du contrat remonte en effet à 2012, il y a quatorze ans. Interrogé par Mediacités, l’ancien …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Dossier lié

Le chaos du métro lillois

23 articles
Le chaos du métro lillois

Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

Favorite

Par Gilles Durand

1 / ?