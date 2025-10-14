Darmanin renonce à la mairie de Tourcoing… pour mieux soigner ses ambitions nationales

IMG_3514
Gérald Darmanin salue la foule de ses supporters rassemblés à l’hôtel de ville de Tourcoing. À gauche, son suppléant Vincent Ledoux. À droite, la maire de Neuville-en-Ferrain Marie Tonnerre, fidèle parmi les fidèles. Photo : Matthieu Slisse / Mediacités

Publié le

Modifié le

Temps de lecture : 3 minutes

Favorite

Par Eden Sakhi-Momen

Pour rester Garde des sceaux, Gérald Darmanin a fait des “concessions”. La mise en retrait de ses activités chez Renaissance et l’abandon de ses prétentions à la mairie de Tourcoing, laissent toutefois intacte la possibilité d’une candidature à la présidentielle de 2027.

« Je ne serai pas maire de Tourcoing en 2026 », annonce Gérald Darmanin ce mardi 14 octobre dans La Voix du Nord. En pleine crise politique nationale, le ministre de la Justice, rare rescapé du remaniement “Lecornu 2”, renonce à la ville qui l’a propulsé sur le devant de la scène politique.

Élu maire de Tourcoing en 2014 puis en 2020, il cède la tête de liste pour mener la prochaine campagne à la maire sortante Doriane Bécue, qui le remplace depuis le début du mandat. « Je quitte l’idée d’être maire avec tristesse. De tous les postes que j’ai exercés, c’est le plus passionnant. Mais j’ai décidé de me concentrer sur les affaires de l’Etat », explique celui qui a été de quasi tous les gouvernements depuis l’élection d’Emmanuel Macron en 2017. 

Ce choix de mettre sa candidature à Tourcoing de côté a été conforté par un sondage commandé en juin dernier, qui donne Doriane Bécue gagnante de l’élection dès le premier tour en mars prochain. Devenue maire à 34 ans, l’infirmière libérale de profession a imprimé sa marque à Tourcoing depuis cinq ans. Également vice‐présidente du conseil départemental chargée du “retour à l’emploi et de l’insertion”, Doriane Bécue pourra jouer sur son propre bilan pour espérer …

