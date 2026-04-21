A Sainte‐Foy‐lès‐Lyon, les électeurs ont plébiscité Véronique Sarselli mais héritent d’un maire inconnu

S’il ne s’agissait pas d’une commune de l’Ouest lyonnais, on pourrait qualifier le score de soviétique… A Sainte‐Foy‐lès‐Lyon, l’élection municipale du mois dernier a tourné au plébiscite : Véronique Sarselli (LR) a recueilli 77,80 % des suffrages exprimés dès le premier tour. Elue également présidente de la Métropole, elle a toutefois été contrainte de transmettre son écharpe de maire, le 8 avril dernier, sans n’avoir jamais accepté d’évoquer cette hypothèse auparavant.

En janvier, quand elle officialise sa candidature à un troisième mandat sous la bannière « Pour Sainte‐Foy, toujours », celle qui dirige cette bourgade cossue de 22 000 habitants depuis 2014 assure ses « chères Fidésiennes et chers Fidésiens » de sa volonté de continuer « à défendre notre cadre de vie, notre tranquillité et notre identité ».

Lors d’une réunion publique dans un quartier de la commune à laquelle Mediacités avait assisté début février, la candidate