CRA à Nantes : première offensive écolo‐insoumise visant Johanna Rolland

Le premier coup de pression venant des élus insoumis, alliés pour l'occasion aux écologistes de la majorité, n’a pas tardé. Lors du deuxième conseil municipal de son troisième mandat, la maire (PS) de Nantes a été sommée de clarifier sa position sur le projet de centre de détention administrative porté par le ministère de l’Intérieur.