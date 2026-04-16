CRA à Nantes : première offensive écolo‐insoumise visant Johanna Rolland

Le premier coup de pression venant des élus insoumis, alliés pour l'occasion aux écologistes de la majorité, n’a pas tardé. Lors du deuxième conseil municipal de son troisième mandat, la maire (PS) de Nantes a été sommée de clarifier sa position sur le projet de centre de détention administrative porté par le ministère de l’Intérieur.

Johanna Rolland, maire PS de Nantes, en campagne entre les deux tours avec l'insoumis William Aucant, désormais conseiller municipal et métropolitain. Photo : compte X de William Aucant

L’offensive était bien préparée, réglée à la minute près, au bout de trois heures de conseil municipal. Ce vendredi 10 avril, le groupe insoumis et citoyen profite d’une possibilité réglementaire,

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Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

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Par Thibault Dumas

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