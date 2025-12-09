RSA dans le Nord : Doriane Bécue accuse Mediacités de « mensonge », sans vraiment lire notre article

Quelques jours après la parution d’une enquête de Mediacités dressant le bilan du “RSA renové”, le président et la vice-présidente du conseil départemental ont évoqué le sujet en séance plénière, lâché quelques chiffres inédits, mais nous ont aussi accusés d'avoir menti. Nous maintenons nos propos dans leur intégralité.

Le 8 décembre 2025, les élus du conseil départemental du Nord étaient réunis pour la dernière séance plénière de l’année, avant de prochaines réunions en 2026 et l’adoption d’un nouveau budget au printemps, dans un contexte financier toujours incertain et contraint.

Durant cette séance, la question du RSA (revenu de solidarité active) était à l’ordre du jour puisque les élus devaient adopter le renouvellement annuel du partenariat qui le lie (notamment) à France Travail, au titre de l’insertion professionnelle des allocataires. Un dossier comprenant également la reconduction d’« un appel à projet sur l’accompagnement intensif qui permet de booster les retours à l’emploi et les entrées en formation », adopté pour la première fois en 2022.

Mediacités a publié la semaine dernière une enquête s’intéressant au bilan de cette politique de retour à l’emploi prônée par la collectivité. Nous revenions sur le manque de transparence dont elle fait preuve à ce niveau. Une opacité une nouvelle fois dénoncée par l’opposition, notamment par le socialiste Olivier Caremelle, également maire de Lomme.

« Nous aurions souhaité obtenir un véritable bilan qualitatif et quantitatif des actions mises en œuvre, a regretté l’élu départemental. Votre délibération indique que le nombre d’allocataires serait passé au mois de mai 2025 sous la barre des 90 000 (…). Or, il s’agit de chiffres que nous ne retrouvons nulle part. Ils ne figurent dans aucun document officiel autres que ceux du département, dans aucune statistique publique. La Drees, référence statistique française, vient de publier son suivi du nombre d’allocataires …