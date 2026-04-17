Monsieur Poiret, les journalistes de Mediacités sont‐ils de « vrais journalistes » ?

La majorité du conseil départemental fait bloc autour de son président, qui avait attaqué la presse lors d’une cérémonie de vœux en janvier, et se défend de toute atteinte au pluralisme. Mediacités est pourtant blacklisté par les élus de son équipe depuis plusieurs mois.

Nous sommes le 10 janvier, dans la salle communale de Féchain. Comme traditionnellement chaque année, le président de Douaisis Agglo et du département du Nord Christian Poiret fait la tournée des popotes, pour assister aux vœux des maires qui le soutiennent. Alain Wallart, le maire de la commune qui n’est pas candidat à sa réélection, décide alors de cibler La Voix du Nord, très mécontent d’un article factuel concernant la baisse du nombre d’habitants à Féchain entre 2017 et 2023. « Je n’ai pas attendu 20 ans pour comprendre que la presse prenait avant tout les élus pour des cibles ! », s’épanche-t-il devant l’assistance, et sous l’œil d’un journaliste du quotidien régional.

Christian Poiret en profite alors pour se prononcer lui aussi sur le sujet. « Je suis d’accord avec toi. On vire les réseaux sociaux, on vire la presse et on évite de la lire. Comme ça, on vivra mieux ! », a‑t‐il ajouté, tout en précisant que les maires « [sont] élus au suffrage universel [et que] c’est ça la France, c’est ça la démocratie ! ».

Ces propos provoquent instantanément un tollé national. La rédactrice en …