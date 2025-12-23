En fixant l’objectif ambitieux de - 10 % de consommation d’eau d’ici 2030, les autorités locales de l’eau souhaitaient adapter les usages au changement climatique. Mais cette trajectoire est d’ores et déjà menacée, et manque surtout sa cible en mettant de côté les industriels, les plus gros consommateurs du territoire.

« Economiser l’eau, avec l’objectif de ‑10 % d’eau prélevée d’ici 2030. » En 2023, le gouvernement français et les comités de bassin locaux sortent leur « Plan eau ». La sécheresse qui a marqué une bonne partie de l’année 2022 est encore dans tous les esprits. Il s’agit, pour les acteurs qui s’occupent de la ressource, d’établir des objectifs afin d’éviter qu’on en manque durablement à l’avenir. Ces nouveaux objectifs impliquent notamment la baisse du prélèvement d’eau potable et des actions ciblées sur la résorption des fuites.

A mi‐parcours, la branche régionale de l’Insee dresse un bilan plutôt alarmant de l’avancée de ce programme. En 2022, tous usages confondus, 815 millions de mètres cubes d’eau ont été prélevés dans le bassin Artois‐Picardie, qui s’étend sur la partie Nord de la région Hauts‐de‐France (Nord, Pas‐de‐Calais et une grande partie de la Somme). Parmi ces prélèvements, 201 millions concernent la consommation d’eau potable, dont 64 millions de mètres cubes directement puisés sur le territoire Marque‐Deûle, où se situe la Métropole européenne de Lille (MEL).

Pour atteindre les 10 % de moins prévus par le « Plan eau », il ne faudrait plus consommer que 171 millions de mètres cubes d’eau en 2030 dans l’Artois-Picardie. Or …