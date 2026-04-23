Qualité de l’eau médiocre dans le Nord et le Pas‐de‐Calais : la Cour des comptes exhorte à agir

700 salariés se mobilisent au quotidien pour fournir de l'eau dans trois départements des Hauts-de-France : le Nord, le Pas-de-Calais et l'Aisne. Source : Facebook de Noréade

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

Favorite

Par Eden Sakhi Momen

Alors que la qualité de l’eau reste médiocre depuis le début des années 2000 dans le nord de la région Hauts-de-France, la Cour des comptes appelle les pouvoirs publics à en faire une de leurs priorités et formule des propositions pour l’Agence de l’eau et la MEL.

« Les résultats de qualité sont très en deçà des objectifs fixés par les autorités nationales et européennes. Ils sont aussi inférieurs à la situation moyenne des 11 407 masses d’eau nationales ». Dans son analyse de l’action de l’Agence de l’eau Artois Picardie, qui supervise la politique de l’eau dans une large partie nord de la région Hauts‐de‐France, la Cour des comptes dresse un constat récurrent depuis plusieurs années : les habitants de la région vivent au‐dessus d’un bassin qui a la qualité de l’eau la plus mauvaise de France. 

« Depuis le début des années 2000, malgré quelques améliorations, seulement 10 % à 20 % des masses d’eau de surface sont en bon état écologique et chimique et des tensions apparaissent sur la disponibilité de la ressource en eau », complètent les magistrats.

La faute à une « combinaison de facteurs » qui génèrent un cocktail de nuisances : très forte densité de population, activité agricole intensive, héritage …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre
1 / ?