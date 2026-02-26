La facture du nouveau Palais de justice de Lille flambe encore

Estimé initialement à un peu moins de 95 millions d’euros, le nouveau tribunal de Lille coûtera finalement beaucoup plus cher, révèle la Cour des comptes. Ce nouveau lieu mal calibré dès le départ contraint à multiplier les dépenses supplémentaires, qui pèseront aussi sur les finances publiques.

L’année 2026 s’annonce charnière pour les équipes du tribunal judiciaire de Lille. Après dix ans de tractations, le nouveau Palais de justice – dont le déménagement avait été décidé en 2016 – devrait être livré en septembre 2026, pour une mise en service prévue en février 2027. « Il y a déjà des convocations [pour des audiences dans le nouveau lieu] donc on sera obligés de tenir les délais », précisait Stéphanie Kretowicz, la présidente du tribunal judiciaire de Lille, lors d’une conférence de presse fin janvier.

L’immense bâtiment au style brutaliste qu’occupe actuellement l’institution, mais qui appartient au département du Nord, sera rendu à son propriétaire. Il ne répond plus aux normes de sécurité actuelles et est devenu « trop vieux ». A sa place, un nouveau site beaucoup plus moderne « intégrant les exigences de modernisation de la Justice au XXIe siècle » s’étendra rue des Bateliers, entre le Vieux‐Lille et La Madeleine, et comprendra 13 salles d’audience publiques et 53 salles d’audience de cabinet.

85 % d’augmentation

Mais cette modernisation a un coût qui ne cesse de grimper. D’après un récent rapport de la Cour des comptes publié le 25 février 2026, celui‐ci serait passé de 95 millions d’euros au moment des estimations initiales, à 176,36 millions d’euros selon les dernières évaluations. Soit une augmentation de 85,64 % ! Un quasi‐doublement.

L’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) qui s’occupe des opérations immobilières …