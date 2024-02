En ce deuxième jour du procès de Damien Castelain, l’ambiance est un peu plus lourde dans la salle d’audience. Aujourd’hui, pas de retard, peu de pauses et un enchaînement de protagonistes qui défilent à la barre.

La justice a décidé de s’intéresser, cette fois‐ci, à l’attribution d’un marché public à la société Constance RP, une société unipersonnelle créée par Constance Tembremande, qui porte sur une mission de « conseil, d’accompagnement, de mise en oeuvre et d’évaluation de la stratégie de relations presse et médias de la Métropole européenne de Lille (MEL) ». Un contrat plafonné à 50 000 euros hors‐taxe par an qui aurait été attribué de façon privilégiée en raison des liens supposés entre le président de la métropole et la principale intéressée.

Ce n’est pas un mais trois prévenus qui sont appelés à la barre : Damien Castelain, poursuivi pour favoritisme et prise illégale d’intérêts ; son ancien directeur général des services (DGS) Bruno Cassette pour complicité ; et Constance Tembremande pour recel de favoritisme.