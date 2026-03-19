Christian Poiret réélu dans son fief, après quelques sueurs froides

Pour la première fois depuis trente ans, le président de Douaisis Agglo et du département du Nord n’était pas seul sur la ligne de départ pour les municipales à Lauwin-Planque. Réélu dès le premier tour malgré des résultats assez partagés, il devra néanmoins faire face à un nouveau groupe d’opposition avec qui les relations sont déjà ultra tendues.

Certains résultats électoraux font moins de bruit que d’autres. Dans son village de 1600 habitants, à Lauwin‐Planque, à la limite de Douai, le président du département du Nord et de Douaisis agglo s’est fait réélire maire dès le 1er tour, le dimanche 15 mars. Presque une habitude, pour celui élu premier édile sans discontinuer depuis 1995.

Pourtant, Christian Poiret faisait face à une configuration inédite, et jouait gros. Pour la première fois depuis trente ans, une liste concurrente se présentait face à lui, celle de Christine Skotarek, « Lauwin Planque, pour et avec Vous ». « Cette année, un autre choix est possible, merci de nous offrir l’opportunité de choisir un projet différent », a réagi un habitant qui avait perdu l’habitude de voter.

Cette liste concurrente s’est avérée être une menace de taille pour le président de Douaisis agglo depuis 2009 : Lauwin‐Planque n’ayant qu’un siège au conseil communautaire, il lui fallait absolument être réélu pour pouvoir prétendre y siéger et espérer retrouver son poste.

En réunissant 56 % des voix, Christian Poiret peut souffler. Ce sont tout de même 44 % des électeurs du village qui ont décidé de voter pour une autre liste que la sienne. Pour ce moment assez inédit, trois électeurs sur quatre ont choisi de se rendre aux urnes, soit 1 002 votants. C’est un taux de participation bien meilleur que lors des précédentes échéances municipales. De nombreux habitants s’étaient déplacés pour un dépouillement à suspense : le résultat a été serré, puisque seulement 116 voix séparent les deux candidats.

Réagissant sur les réseaux sociaux, le groupe « Lauwin Planque, pour et avec Vous …