A Tourcoing, Doriane Bécue largement réélue

Elle partait favorite, en tant que maire sortante, et a confirmé ce statut dans les urnes, bien qu’elle ait dû passer par un second tour. Doriane Bécue, maire de Tourcoing (divers droite) depuis septembre 2020, après la démission de Gérald Darmanin qui avait privilégié sa carrière nationale, est élue avec 55,43 % des suffrages… Mais seulement 12 785 voix sur 66 541 inscrits, étant donné un taux d’abstention toujours très élevé approchant les 65 %.

Le duo Bécue‐Darmanin a célébré cette victoire en fanfare dans le hall de l’Hôtel de ville, encouragé par de nombreux soutiens. Le ministre de la Justice sera cette fois‐ci premier adjoint, même s’il a toujours de nombreuses obligations à Paris et en région du fait de ses fonctions nationales.

La France insoumise fait son entrée au conseil municipal

Loin derrière, la candidate insoumise Emilie Croës parvient cette fois‐ci à se classer deuxième, en agrégeant les voix des candidats de gauche éliminés au premier tour – Katy Vuylsteker et Franck Talpaert – avec près de 25 % des voix (elle avait récolté 17 % au premier tour). La France insoumise obtient donc six sièges au conseil municipal.

A noter que si Katy Vuylsteker avait appelé à « faire barrage contre l’extrême droite et la droite », Franck Talpaert n’avait donné aucune consigne de vote. « On va pouvoir faire valoir nos idées, en étant le porte‐parole des habitants des quartiers, des gens qui n’ont pas de voix …