Eric Skyronka réélu sans souci à la présidence de la MEL

Le maire du village de Sailly‐lez‐Lannoy a été réélu le 10 avril à la tête de la Métropole européenne de Lille, évidemment soutenu par son groupe Métropole Passion Communes, mais aussi par les deux groupes de droite et le groupe socialiste. Le groupe insoumis, lui, se prépare à jouer les trouble-fêtes.

Il n’y aura eu aucun suspense : Eric Skyronka a été élu vendredi 10 avril président de la Métropole européenne de Lille (MEL) par 138 voix contre 21 à la seule candidate qui se présentait contre lui, l’insoumise et conseillère municipale de Lille, Lahouaria Addouche, et 22 votes blanc. Le maire de Sailly‐lez‐Lannoy (1900 habitants) retrouve ainsi le siège qu’il occupait depuis le 9 janvier, suite à la démission forcée de son prédécesseur Damien Castelain, condamné à une peine d’inéligibilité pour détournement de fonds publics.

C’est donc le parfait statu quoi à la tête de la MEL qui compte pas moins de 95 communes. Elle reste gouvernée par la même coalition associant le groupe « Métropole passion communes » (MPC), sans étiquette politique définie, mais qui fédère les nombreux maires de petites villes et villages de l’intercommunalité, les deux groupes de droite « Métropole innovante » et « Métropole avenir », et le groupe socialiste « Métropole durable et solidaire ».

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Le PS récupère deux strapontins dans l’exécutif

Si Bernard Gérard, au nom de Métropole innovante, a justifié son soutien par « le choix d’aboutir à une métropole apaisée fondée sur le dialogue, le respect et la recherche de consensus », et Marie Tonnerre‐Desmet a expliqué le sien par « un besoin de stabilité », Audrey Linkenheld, pour le groupe socialiste, a surtout mis en avant la nécessité de se montrer réaliste.

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