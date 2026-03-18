« D’accords avec l’accord » : l’unité des socialistes toulousains résiste à l’annonce de l’union avec LFI

Une quarantaine de militants socialistes s'est réunie, lundi 16 mars, pour faire le point sur l'alliance négociée la nuit précédente avec le candidat insoumis. Si quelques uns rejettent l'union, la plupart y voient la seule solution pour faire basculer Toulouse à gauche.

Une quarantaine de militants socialistes ont fait le point sur l'alliance des deux François, à Toulouse, lundi 16 mars. / GC

Une réunion pour expliquer l’union, c’était l’objectif du rendez‐vous donné aux militants socialistes toulousains, lundi 16 mars au soir, dans leur permanence de la rue Lancefoc. Arrivés dans les premiers, Jean‐Charles et sa femme ont déjà le sourire. « On est derrière François : François Briançon et François Piquemal », apprécie le militant de 69 ans, dont vingt passé au PS. « On veut un monde plus social, et ce n’est pas Jean‐Luc Moudenc qui l’apportera […] si ce n’est pas François Briançon, ce sera François Piquemal », tranche‐t‐il avant de passer la petite porte du quartier général du parti à la rose. 

Placés devant la liste de Demain Toulouse dans les sondages, le socialiste François Briançon et sa coalition de gauche ont finalement décroché la troisième place (24,99 %) lors du premier tour, derrière Jean‐Luc Moudenc (37,23 %) et François Piquemal (27,56 %). Après une nuit de négociations, les deux listes ont annoncé qu’un accord avait été trouvé : François Piquemal sera à la mairie et François Briançon à la métropole, en cas de victoire. 

Lui aussi arrivé en …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

Favorite

Par Ludmilla Cremoux

1 / ?