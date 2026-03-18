Une réunion pour expliquer l’union, c’était l’objectif du rendez‐vous donné aux militants socialistes toulousains, lundi 16 mars au soir, dans leur permanence de la rue Lancefoc. Arrivés dans les premiers, Jean‐Charles et sa femme ont déjà le sourire. « On est derrière François : François Briançon et François Piquemal », apprécie le militant de 69 ans, dont vingt passé au PS. « On veut un monde plus social, et ce n’est pas Jean‐Luc Moudenc qui l’apportera […] si ce n’est pas François Briançon, ce sera François Piquemal », tranche‐t‐il avant de passer la petite porte du quartier général du parti à la rose.

Placés devant la liste de Demain Toulouse dans les sondages, le socialiste François Briançon et sa coalition de gauche ont finalement décroché la troisième place (24,99 %) lors du premier tour, derrière Jean‐Luc Moudenc (37,23 %) et François Piquemal (27,56 %). Après une nuit de négociations, les deux listes ont annoncé qu’un accord avait été trouvé : François Piquemal sera à la mairie et François Briançon à la métropole, en cas de victoire.

Lui aussi arrivé en …