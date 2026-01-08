Métropole de Lille : Eric Skyronka, nouveau président jusqu’à mars 2026… et au delà ?

Eric Skyronka, lors du conseil métropolitain du 19 décembre 2025. Capture d'écran MEL

Par Jacques Trentesaux

Président par intérim depuis le départ forcée de Damien Castelain, Eric Skyronka doit devenir officiellement, ce 9 janvier, le 6e président de la Métropole européenne de Lille jusqu'aux municipales de mars 2026... a minima.

Après Augustin Laurent (1967–1971), Arthur Notebart (1971–1989), Pierre Mauroy (1989–2008), Martine Aubry (2008–2014) et Damien Castelain (2014–2015), Éric Skyronka va devenir ce vendredi 9 janvier 2026 le 6e président de la Métropole européenne de Lille (MEL). Une élection inespérée pour cet enseignant de 63 ans – il fut directeur d’école à Leers jusqu’en 2020 –, nommé 1er vice‐président en décembre 2024 après le décès d’Alain Bernard.

Inconnu du grand public, le maire (sans étiquette) de Sailly‐lez‐Lannoy préfère l’ombre à la lumière. Cette présidence, il n’en a pas vraiment voulu. Mais la logique s’est imposée à lui après la démission forcée de Damien Castelain consécutive à sa condamnation judiciaire. A trois mois du scrutin municipal, qui rebattra les cartes au sein de la 4e métropole de France, la solution Skyronka permet de reporter l’ouverture du bal des prétendants au lendemain des élections.

Poussée par Barthélémy Guislain, président de l’Association familiale Mulliez (AFM), et par Jean‐Pierre Letartre, président du Medef Lille Métropole, l’hypothèse Gérald Darmanin a fait flop. Le ministre de la Justice, présent …

