Emmanuel Agius relaxé dans l’affaire de la vente d’appartements du bailleur TOH à des proches

2024-01.Agius.Calais
Le premier adjoint Emmanuel Agius, lors de la rencontre qu'il a accordée à Mediacités le 30 janvier en mairie de Calais. Photo : Morgan Railane / Mediacités

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

Favorite

Par Yves Adaken

Dans un jugement rendu le 30 avril, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a acquitté l’ancien maire-adjoint de Calais, accusé d’avoir favorisé la vente de deux logements du bailleur social Terre d’Opale Habitat à sa compagne et à la fille de cette dernière. Il l’a en revanche condamné à 5 ans d’inéligibilité pour l’attribution abusive d’une BMW par ce même office HLM dont il était le président.

La décision du tribunal judiciaire de Boulogne‐sur‐mer, le 30 avril, de relaxer Emmanuel Agius dans l’affaire de la vente d’appartements du bailleur social Terre d’Opale Habitat (TOH)  à deux de ses proches, une affaire révélée par Mediacités, a de quoi étonner. Et de fait, elle a suscité des « murmures vaguement surpris sur les bancs de la presse », selon le récit d’audience fait par Nord Littoral. 

Le parquet avait en effet requis quinze mois de prison avec sursis pour « prise illégale d’intérêt » à l’encontre de celui qui était maire‐adjoint de Calais et président de TOH au moment des faits. Mais les juges ne l’ont pas suivi. Ils ont en fait prononcé une relaxe générale de toutes les personnes impliquées dans ce dossier : la compagne d’Emmanuel Agius et la fille de celle‐ci, le directeur de l’office HLM, Hans Ryckeboer, et l’ancien chauffeur de Natacha Bouchart, également bénéficiaire d’un logement à prix cassé de TOH, à l’instar de 17 autres personnes. 

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre
1 / ?