Dans l’Ain, un maire LR donne sa bénédiction à une école catholique intégriste pour filles

En août, après deux ans de bail avec option d’achat, les fondateurs de la Maison d’éducation Pauline‐Marie‐Jaricot (MEPMJ), sise à Châtillon‐sur‐Chalaronne dans l’Ain, devraient pouvoir acquérir la bâtisse du XVIIe siècle qui abrite cet établissement hors contrat (collège‐lycée) réservé aux jeunes filles, pour 400 000 euros.

Le maire Les Républicains (LR) de cette petite commune de 5 000 habitant·es, Patrick Mathias, a d’ores et déjà inscrit cette transaction dans le tableau des recettes d’investissement du budget primitif de la ville, confortant les projets à long terme du couple cofondateur de l’école, Jacques et Thérèse Madi.

Qu’importe leur proximité récente avec le mouvement d’extrême droite Civitas (dissous en 2023), comme l’a révélé le média L’Arrière-Cour… Qu’importent, aussi, les discours sexistes et réactionnaires de la directrice auprès de ses élèves, qui se