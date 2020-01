Les sondages plus qu’aléatoires de la presse lyonnaise

Un de plus ! La semaine dernière, Lyon Capitale dégainait son sondage Ifop-Fiducial sur l’élection municipale à Lyon. Après celles du Progrès et surtout de Lyon Mag, qui en fait sa marque de fabrique depuis son retour mensuel en kiosque, cette nouvelle livraison de pourcentages – la sixième en quatre mois… soit plus que pour l’élection municipale à Paris ! – a fait couler la salive et l’encre des journalistes autant que les tweets politiques, pro-écolos en tête. « Grégory Doucet [le candidat EELV] au coude à coude avec laRem [La République en marche]. Nous pouvons y arriver : faire de Lyon le berceau de l’écologie ! », s’est enflammé le compte officiel de la campagne des Verts sur le réseau social.

📊SONDAGE Élection 1er tour @lyoncap : donne les #écologistes avec @GregoryDoucet en 1ère position au coude à coude avec laRem.

Nous pouvons y arriver : faire de Lyon le berceau de l”#écologie ! #VagueVerte #MaintenantLyon #Municipales2020