Après l’alliance avec la droite : défections dans le camp Collomb (suite)

Et ça continue, encore et encore… Après avoir rallié le candidat de droite à la présidence de la Métropole de Lyon, François‐Noël Buffet, sous l’égide de Laurent Wauquiez, Gérard Collomb voit ses (derniers) soutiens l’abandonner les uns après les autres. Ce début de semaine, c’est l’ancien député Emmanuel Hamelin, candidat sur la liste du baron dans la circonscription « Lyon Centre » qui s’en est allé.

> Relire notre précédent article dans L’Œil de Mediacités : “Accord de Gérard Collomb avec la droite : premiers remous dans les rangs”.

« L’alliance proposée par Gérard Collomb, tant à la ville qu’à la Métropole, est contre‐productive et sans aucun sens », estime‐t‐il. Pour mémoire, Emmanuel Hamelin, conseiller municipal et métropolitain, siégeait dans les rangs de l’opposition de droite il y a un an encore. Pour les précédentes élections municipales de 2014, il s’était même présenté, sans succès, aux primaires lyonnaises de l’UMP. Il avait rallié Gérard Collomb, via la case Agir, le micro‐parti des élus de droite macron‐compatibles.

Défections tardives

La 2e adjointe au maire de Lyon Karine Dognin‐Sauze jette elle aussi l’éponge. Pilier du dispositif Collomb, elle figurait en 6e position sur la liste de la circonscription Lyon Ouest, conduite par Gérard Collomb lui‐même. Le député LREM Jean‐Luc Fugit l’a imitée ce mercredi matin, « en accord avec [s]es valeurs », souligne‐t‐il dans un communiqué. Il était num …