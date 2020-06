À Lyon, EELV capte les déçus de Gérard Collomb et du macronisme

Les mains dans le dos, tout sourire, Romain Blachier se glisse sur la photo finale. Ce mercredi 17 juin, les candidats EELV Grégory Doucet (pour les municipales à Lyon) et Bruno Bernard (pour les élections métropolitaines) réunissaient la presse, sur les quais du Rhône, à l’occasion de la visite du patron du parti Julien Bayou et du député Matthieu Orphelin, venus les soutenir. L’occasion d’officialiser d’autres soutiens : celui du député de Lyon Hubert Julien-Laferrière, élu en 2017 sous la bannière d’En marche et, donc, de Romain Blachier, conseiller sortant du 7e arrondissement et de la Métropole, porte-flingue de Gérard Collomb sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines encore. « Il est hallucinant ! Mais qui lui a dit de se mettre là ? », s’interrogent

